Коррупционная схема в Госпродпотребслужбе Винницкой области: бывших руководителей разоблачили на взятке за служебное жилье 8 августа 2025

Бывшее руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области подозревается во взяточничестве: должностные лица требовали 12 тысяч долларов за служебное жилье в Немирове. Во время обысков у одного из подозреваемых изъяли наркотики.

Расследование продолжается, сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подозреваемые по делу: уже бывший начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области и экс-начальник Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы. История длится с апреля 2025 года, когда должностные лица предложили своему подчиненному за взятку в размере 12 тысяч долларов США выдать ему служебное жилье в г. Немиров. Аванс работник должен был отдать в начале, а остальное – после получения жилья в собственность - говорится в сообщении.

24 апреля во время получения 6 тысяч долларов США - части оговоренной взятки - правоохранители задержали тогдашнего начальника Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения. В ходе дальнейшего расследования следователи собрали доказательства причастности к преступлению другого должностного лица - на то время руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Во время обыска в его жилище "правоохранители обнаружили и изъяли кокаин и метамфетамин, которые он незаконно хранил".

При процессуальном руководстве прокуратуры 8 августа ему также сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн - добавили прокуроры.

Досудебное расследование продолжается.

