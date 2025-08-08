$41.460.15
Коррупционная схема в Госпродпотребслужбе Винницкой области: бывших руководителей разоблачили на взятке за служебное жилье 8 августа 2025

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Бывшие руководители Госпродпотребслужбы Винницкой области подозреваются в вымогательстве 12 тысяч долларов за служебное жилье. Во время обыска у одного из них обнаружили наркотики, расследование продолжается.

Коррупционная схема в Госпродпотребслужбе Винницкой области: бывших руководителей разоблачили на взятке за служебное жилье

Бывшее руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области подозревается во взяточничестве: должностные лица требовали 12 тысяч долларов за служебное жилье в Немирове. Во время обысков у одного из подозреваемых изъяли наркотики.

Расследование продолжается, сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подозреваемые по делу: уже бывший начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области и экс-начальник Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы. История длится с апреля 2025 года, когда должностные лица предложили своему подчиненному за взятку в размере 12 тысяч долларов США выдать ему служебное жилье в г. Немиров. Аванс работник должен был отдать в начале, а остальное – после получения жилья в собственность

- говорится в сообщении.

24 апреля во время получения 6 тысяч долларов США - части оговоренной взятки - правоохранители задержали тогдашнего начальника Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения. В ходе дальнейшего расследования следователи собрали доказательства причастности к преступлению другого должностного лица - на то время руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Во время обыска в его жилище "правоохранители обнаружили и изъяли кокаин и метамфетамин, которые он незаконно хранил".

При процессуальном руководстве прокуратуры 8 августа ему также сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн

- добавили прокуроры.

Досудебное расследование продолжается.

Дело экс-заместителя генпрокурора Вербицкого: подозрений никому нет08.08.25, 13:38 • 1524 просмотра

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины