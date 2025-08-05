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Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине

Киев • УНН

 • 2748 просмотра

Народный депутат, являющийся фигурантом дела о взятке, появился на открытии Центра ментального здоровья. Он обвиняется в получении 558 тысяч гривен за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования.

Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине

Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый по резонансному делу о взятке, появился на открытии Центра ментального здоровья в Житомирской области. Такая активность на фоне уголовного производства может указывать, что политик возвращается к старым схемам, пишет УНН.

Детали

Нардеп Кузьминых отчитался на своей странице в Facebook, что принял участие в открытии Центра ментального здоровья в Звягельской многопрофильной больнице. Он отметил, что Центр обустроен на площади 166 м² с учетом современных стандартов безбарьерности и комфорта. Услуги там предоставляются бесплатно — по Программе медицинских гарантий и пакету "Психосоциальная и психиатрическая помощь взрослым и детям".

На первый взгляд кажется, что это обычный рабочий визит нардепа. Однако, учитывая уголовное производство, которое уже слушает Высший антикоррупционный суд, возникает много вопросов. Напомним, что в конце января 2022 года нардепа Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается. По информации, предоставленной ВАКС, из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.

Дело еще не завершено, приговор в суде до сих пор не вынесен. Нардеп сохраняет мандат, ездит в командировки и участвует в открытии нового медицинского центра в Житомирской области.

Такие действия наталкивают на мысль, что нардеп Кузьминых, вероятно, возвращается или пытается вернуться к старым схемам, ведь создание медицинских центров предусматривает тендеры на закупку оборудования, ремонтов, а также поставку услуг. Если учесть, что уголовное дело Кузьминых касается именно поставки оборудования для медучреждений на Житомирщине, возникают предположения, что депутат может снова использовать свое положение для влияния на распределение контрактов. Участие политика, обвиняемого в коррупционной схеме, в процессах, связанных с больничной инфраструктурой, требует особого внимания со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов.

9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?29.07.25, 17:15 • 57506 просмотров

Лилия Подоляк

политикаЗдоровьепубликации
Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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