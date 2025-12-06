$42.180.00
В Інституті міжнародних відносин визначили переможців конкурсу найкращих есе серед студентів про роль ШІ в українській дипломатії

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка отримав для участі в конкурсі 252 заявки від студентів із 46 закладів вищої освіти з усієї України (Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Ужгород, Чернігів, Миколаїв, Житомир, Херсон, Краматорськ та інші).

В Інституті міжнародних відносин визначили переможців конкурсу найкращих есе серед студентів про роль ШІ в українській дипломатії

5 грудня 2025 року в Навчально-науковому Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка (ННІМВ) відбувся фінал другого всеукраїнського конкурсу з написання есе на тему: "Сучасна українська дипломатія: синергія людського та штучного інтелекту на захисті національних інтересів". Переможцем стала студентка 4 курсу ННІМВ Катерина Машошина, передає УНН із посиланням на Українські Новини.

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка отримав для участі в конкурсі 252 заявки від студентів із 46 закладів вищої освіти з усієї України (Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Ужгород, Чернігів, Миколаїв, Житомир, Херсон, Краматорськ та інші).

Це вдвічі більше ніж у першому конкурсі, який відбувся в квітні 2025 року і в якому взяли участь 130 учасників із 30 закладів вищої освіти. Тоді студенти в своїх есе розповідали пророль штучного інтелекту в механізмах притягнення росії до міжнародної відповідальності.

Під час другого конкурсу журі визначили 10 фіналістів, які представили результати своїх есе на публічних дебатах. Переможці отримали не лише грошові винагороди, а й можливість пройти стажування у структурах Національної асоціації адвокатів України, МЗС та визначених адвокатських об'єднаннях. Головна тріумфаторка конкурсу Катерина Машошина отримала від керівництва Офісу Президента України сертифікат на проходження стажування у Фонді Президента України.

Перед студентами виступили заступники керівника ОПУ Олена Ковальська та Ігор Жовква. Вони зазначили, що такі конкурси на часі, адже сучасна дипломатія та правила дипломатії дуже змінилися, що вимагає нових підходів.

"Для мене це неймовірний досвід. Ми бачимо, що цей конкурс дуже потужний і є ідея його масштабувати. Дипломатія зараз дуже змінилася, правила змінилися. Сучасна дипломатія дуже багатогранна і сьогодні дуже важливо поєднувати штучний інтелект з культурою, освітою, технологіями, гуманітарною сферою в цілому", - зазначила Ковальська.

Ігор Жовква, в свою чергу, відзначив, що штучний інтелект — це інструмент аналізу і засіб пошуку знань.

"Штучний інтелект здатен аналізувати конвенції та договори на предмет порушення прав тихчи інших, але навряд чи можна проаналізувати брехню і фейки, які сьогодні використовує РФ. Штучний інтелект не може замінити людину, але може їй суттєво допомогти", - запевнив заступник керівника ОПУ.

Зі своїми промовами також виступили президент НАН України Анатолій Загородній, директор Дипломатичної академії Ігор Осташ та директор ННІМВ Валерій Копійка, який зазначив, що підвищений інтерес до конкурсу серед студентів свідчить про актуальність теми.

"ШІ - не просто сучасна технологія, це один з ключів до ефективної дипломатії майбутнього. І я пишаюся тим, що нам вдалося буквально за півроку створити дієву платформу, де студенти формують майбутнє. Дуже важливо, що нашу думку поділяють в Офісі Президента, в МЗС, в Національній академії наук та Національній асоціації адвокатів України (НААУ). Саме за їх підтримки стало можливим провести цей конкурс, за що ми їм дуже вдячні", - сказав директор інституту.

Копійка закликав представників ОПУ та МЗС звернути увагу на студентів-переможців конкурсу. "Вже завтра вони будуть вирішувати міжнародні питання. В цьому цінність цього заходу. Вони вперше спробували в прикладному форматі вирішити конкретну проблему. Прохання до Офісу Президента та МЗС — задіяти їх в майбутньому, запропонувати роботу. Ви точно не пожалкуєте, якщо візьмете", — сказав Копійка.

Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Вадим Попко наголосив, що конкурс на краще есе довів, що українське студентство знається на технологіях штучного інтелекту і готове їх інтегрувати в дипломатію як потужний інструмент захисту національних інтересів. "Нас надихає така зацікавленість і ми переконані, що велика частина цих студентських робіт стануть основою для реальних ініціатив", - зазначив професор.

Він додав, що залучати студентів до таких конкурсів дуже правильне рішення, адже саме вони в майбутньому працюватимуть на державний сектор і допомагатимуть Україні боротися і протистояти агресору аби добитися справедливого миру.

"Конкурс - це поштовх для студентів. Ми повинні направляти нашу молодь налагоджувати звʼязок між органами державної влади. ОПУ, МЗС, НАНУ, Інститут міжнародних відносин: цей симбіоз має існувати і це повинно підштовхнути до пошуку і знайдення нових механізмів для боротьби. Сьогодні був фінальний етап і ми обрали найкращих. Коли так багато студентів долучається до нього, це свідчить про те, що ми на правильному шляху" - наголосив професор.

Президент НАНУ Анатолій Загородній зазначив, що цей конкурс важливий, як з точки зору долучення до захисту національних інтересів України в дипломатичні й сфері, так і з точки зору використання ШІ в цій сфері.

Ігор Осташ, в свою чергу, додав, що українські дипломати зараз перебувають на передовій дипломатичного фронту і багато досягнень в дипломатії були здобуті саме завдяки їм, хоча це було не легко.

"Ваші роботи вражають, тому що це нові сучасні технології. ШІ з його можливостями – це і аналіз і моделювання і боротьба з фейками. Ми сподіваємося, що переможці конкурсу підсилять команду МЗС і достойно представлятимуть Україну на міжнародній арені в майбутньому", - сказав дипломат, звертаючись до учасників конкурсу.

Цікаво, що головними критеріями відбору есе була умова невикористання ШІ при написанні проєкту, адже людський фактор має бути на першому місці.

Переможниця конкурсу при цьому зазначила, що Україні потрібно впроваджувати положення закону ЄС про ШІ, розвивати і забезпечувати прозорість інструментів, впроваджувати етичні стандарти.

Раніше стало відомо, що Інститут міжнародних відносин КНУ отримав заявки від студентів з 46 ЗВО для участі у конкурсі есе про сучасну українську дипломатію.

Лілія Подоляк

