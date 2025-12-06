Роксолана Пиртко: торговельні центри Близького Сходу вже випередили Європу — що це означає для ринку

Роксолана Пиртко, СЕО ТРЦ "Роксолана" та СТРЦ "Spartak", юрист і експерт з комерційної нерухомості, у новому блозі зазначила, що Близький Схід сьогодні випереджає Європу у розвитку торговельних центрів. Роксолана Пиртко підкреслює, що саме країни MENA задають стандарти наступного десятиліття та формують нову модель торговельних просторів, передає УНН.

За її словами, у MENA ТРЦ давно перестали бути лише місцем для покупок і перетворилися на повноцінні міські хаби - з дозвіллям, освітою, спортом, культурними активностями та розвиненою гастрономією. Роксолана Пиртко наголошує, що тамтешні девелопери мають можливість проектувати такі об’єкти "з нуля", без історичних обмежень, що дозволяє створювати масштабні та більш гнучкі концепції.

Роксолана Пиртко - СЕО ТРЦ "Роксолана" та СТРЦ "Spartak"

Важливою перевагою регіону Роксолана Пиртко називає технологічність. У країнах GCC smart-паркування, інтерактивна навігація, цифрові сервіси та аналітика потоків давно стали стандартом операційної моделі, тоді як у Європі подібні рішення впроваджуються значно повільніше.

Роксолана Пиртко вважає, що Європі та Україні вже зараз варто активніше переходити від моделі "місця покупок" до моделі "центру для проведення часу", інвестуючи у leisure-інфраструктуру, цифрові сервіси та технологічні рішення, які підвищують якість відвідування.

Водночас, саме Україна має значну перевагу в цьому переході: менше історичних обмежень, більша гнучкість девелоперів та готовність українських споживачів швидко приймати нові формати. Це створює середовище, де сучасні концепції ТРЦ можуть впроваджуватися швидше, ніж у більшості європейських міст, і дозволяє формувати тренди, а не наздоганяти їх.