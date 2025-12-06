Роксолана Пыртко: торговые центры Ближнего Востока уже опередили Европу — что это значит для рынка
Киев • УНН
Роксолана Пыртко, СЕО ТРЦ "Роксолана" и СТРЦ "Spartak", утверждает, что страны MENA задают стандарты торговых пространств следующего десятилетия. Она отмечает, что ТРЦ в MENA являются полноценными городскими хабами с досугом, образованием, спортом и развитой гастрономией, а также технологически опережают Европу.
Роксолана Пыртко, СЕО ТРЦ "Роксолана" и СТРЦ "Spartak", юрист и эксперт по коммерческой недвижимости, в новом блоге отметила, что сегодня Ближний Восток опережает Европу в развитии торговых центров. Роксолана Пыртко подчеркивает, что именно страны MENA задают стандарты следующего десятилетия и формируют новую модель торговых пространств, передает УНН.
По её словам, в MENA ТРЦ давно перестали быть просто местом для покупок и превратились в полноценные городские хабы — с досугом, образованием, спортом, культурными активностями и развитой гастрономией. Роксолана Пыртко отмечает, что местные девелоперы имеют возможность проектировать такие объекты "с нуля", без исторических ограничений, что позволяет создавать более масштабные и гибкие концепции.
Важным преимуществом региона Роксолана Пыртко называет технологичность. В странах GCC smart-парковка, интерактивная навигация, цифровые сервисы и аналитика потоков давно стали стандартом операционной модели, тогда как в Европе подобные решения внедряются значительно медленнее.
Роксолана Пыртко считает, что Европе и Украине уже сейчас стоит активнее переходить от модели "места покупок" к модели "центра проведения времени", инвестируя в leisure-инфраструктуру, цифровые сервисы и технологические решения, повышающие комфорт посещения.
При этом именно Украина имеет значительное преимущество в этом переходе: меньше исторических ограничений, большая гибкость девелоперов и готовность украинских потребителей быстро принимать новые форматы. Это создаёт среду, где современные концепции ТРЦ могут внедряться быстрее, чем в большинстве европейских городов, и позволяет формировать тренды, а не догонять их.