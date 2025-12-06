Український воїн - не професія, а найвища форма служіння: Генпрокурор Кравченко подякував 268 прокурорам у ЗСУ за захист України

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко привітав українських воїнів із Днем збройних сил, а також додав, що у лавах ЗСУ служать 268 прокурорів. Він також подякував захисникам та захисницям за життя, свободу та країну, яку вони тримають на своїх плечах, передає УНН.

Кожного разу, коли зустрічаю наших військових, я починаю з одного речення: "Дякую, що я живий". Ми працюємо, дихаємо, бачимо своїх коханих, плануємо завтрашній день тільки тому, що вони тримають небо і землю там, де найважче

У першу чершгу Генпрокурор звернутися до своїх колег, які щодня дивляться в обличчя війні - 268 прокурорів, які служать у лавах Збройних Сил України.

Ті, хто колись щодня заходили в службові кабінети, а сьогодні заходять у бліндажі. Ті, хто замінили краватку на бронежилет. Ті, хто не чекав наказу, щоб стати на захист країни. Для мене вони не просто колеги. Вони наша совість. Наша незламність. Наша висота, на яку ми орієнтуємось

За його словами, кожен боєць ЗСУ незалежно від професії, звання чи походження це людина, завдяки якій Україна існує.

Я часто задаю собі питання: чи вистачає нам слів подяки? чи можемо ми сказати щось, що хоч на крок наблизить нас до масштабу їхнього вибору? Правда одна: ми ніколи не зрівняємося з ними у ціні, яку вони платять. Але можемо і повинні платити свою: чесністю, принциповістю, гідністю, роботою без помарок. Так, щоб їм не було соромно за тих, кого вони захищають