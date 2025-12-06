Український воїн - не професія, а найвища форма служіння: Генпрокурор Кравченко подякував 268 прокурорам у ЗСУ за захист України

$42.180.00
49.230.00
ukenru
04:00 • 7084 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 20244 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 32780 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 28022 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 50722 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 35815 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35366 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45980 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51416 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43861 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
83%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні5 грудня, 21:59 • 8642 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo5 грудня, 22:31 • 14524 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи5 грудня, 23:54 • 14067 перегляди
Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW03:03 • 5336 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto03:34 • 13351 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 20733 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 36139 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 50723 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 47143 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 80554 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Фастів
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 20580 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 28871 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 31244 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 45193 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 44666 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Український воїн - не професія, а найвища форма служіння: Генпрокурор Кравченко подякував 268 прокурорам у ЗСУ за захист України

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко привітав українських військових з Днем Збройних Сил, відзначивши 268 прокурорів, які служать у ЗСУ. Він подякував захисникам за життя, свободу та країну, яку вони тримають на своїх плечах.

Український воїн - не професія, а найвища форма служіння: Генпрокурор Кравченко подякував 268 прокурорам у ЗСУ за захист України

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко привітав українських воїнів із Днем збройних сил, а також додав, що у лавах ЗСУ служать 268 прокурорів. Він також подякував захисникам та захисницям за життя, свободу та країну, яку вони тримають на своїх плечах, передає УНН

Кожного разу, коли зустрічаю наших військових, я починаю з одного речення: "Дякую, що я живий". Ми працюємо, дихаємо, бачимо своїх коханих, плануємо завтрашній день тільки тому, що вони тримають небо і землю там, де найважче 

- зазначив Кравченко.

У першу чершгу Генпрокурор звернутися до своїх колег, які щодня дивляться в обличчя війні - 268 прокурорів, які служать у лавах Збройних Сил України.

Ті, хто колись щодня заходили в службові кабінети, а сьогодні заходять у бліндажі. Ті, хто замінили краватку на бронежилет. Ті, хто не чекав наказу, щоб стати на захист країни. Для мене вони не просто колеги. Вони наша совість. Наша незламність. Наша висота, на яку ми орієнтуємось 

- додав Кравченко.

За його словами, кожен боєць ЗСУ незалежно від професії, звання чи походження це людина, завдяки якій Україна існує.

Я часто задаю собі питання: чи вистачає нам слів подяки? чи можемо ми сказати щось, що хоч на крок наблизить нас до масштабу їхнього вибору? Правда одна: ми ніколи не зрівняємося з ними у ціні, яку вони платять. Але можемо і повинні платити свою: чесністю, принциповістю, гідністю, роботою без помарок. Так, щоб їм не було соромно за тих, кого вони захищають 

- додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що український воїн це не професія. Це найвища форма служіння.

І сьогодні, в День Збройних Сил України, хочу сказати кожному, хто на фронті: Ми з вами. Не словами, а справами. Не дописам у соцмережах, а роботою, яку ми зобов’язані робити так само якісно, як ви тримаєте фронт. Дякую вам за життя. За свободу. За країну, яку ви тримаєте на своїх плечах. Слава Збройним Силам України. Слава кожному, хто стоїть за нас. І слава Україні 

- резюмував Кравченко.

Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції06.12.25, 06:00 • 7084 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Збройні сили України
Україна