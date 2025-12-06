Украинский воин – не профессия, а высшая форма служения: Генпрокурор Кравченко поблагодарил 268 прокуроров в ВСУ за защиту Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко поздравил украинских воинов с Днем вооруженных сил, а также добавил, что в рядах ВСУ служат 268 прокуроров. Он также поблагодарил защитников и защитниц за жизнь, свободу и страну, которую они держат на своих плечах, передает УНН.

Каждый раз, когда встречаю наших военных, я начинаю с одного предложения: "Спасибо, что я жив". Мы работаем, дышим, видим своих любимых, планируем завтрашний день только потому, что они держат небо и землю там, где труднее всего - отметил Кравченко.

В первую очередь Генпрокурор обратился к своим коллегам, которые ежедневно смотрят в лицо войне - 268 прокуроров, которые служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

Те, кто когда-то ежедневно заходили в служебные кабинеты, а сегодня заходят в блиндажи. Те, кто заменили галстук на бронежилет. Те, кто не ждал приказа, чтобы встать на защиту страны. Для меня они не просто коллеги. Они наша совесть. Наша несокрушимость. Наша высота, на которую мы ориентируемся - добавил Кравченко.

По его словам, каждый боец ВСУ независимо от профессии, звания или происхождения это человек, благодаря которому Украина существует.

Я часто задаю себе вопрос: хватает ли нам слов благодарности? можем ли мы сказать что-то, что хоть на шаг приблизит нас к масштабу их выбора? Правда одна: мы никогда не сравнимся с ними в цене, которую они платят. Но можем и должны платить свою: честностью, принципиальностью, достоинством, работой без помарок. Так, чтобы им не было стыдно за тех, кого они защищают - добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что украинский воин это не профессия. Это высшая форма служения.

И сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, хочу сказать каждому, кто на фронте: Мы с вами. Не словами, а делами. Не постами в соцсетях, а работой, которую мы обязаны делать так же качественно, как вы держите фронт. Спасибо вам за жизнь. За свободу. За страну, которую вы держите на своих плечах. Слава Вооруженным Силам Украины. Слава каждому, кто стоит за нас. И слава Украине - резюмировал Кравченко.

