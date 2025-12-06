$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
07:49 • 12127 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 15430 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 26166 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 37906 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 30995 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 56196 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37291 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36226 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46769 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Масована ракетно-дронова атака на енергетичну інфраструктуру України призвела до аварійних відключень електроенергії в кількох регіонах. Запроваджені графіки знеструмлення наразі не діють, енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення після масованої атаки рф

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання 

- йдеться у повідомленні.

Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС06.12.25, 11:29 • 1836 переглядiв

У компанії зауважують, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка,  споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго. 

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго06.12.25, 09:49 • 12126 переглядiв

Антоніна Туманова

