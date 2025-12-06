У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення після масованої атаки рф

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання - йдеться у повідомленні.

Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС

У компанії зауважують, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! - резюмували в Укренерго.

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго