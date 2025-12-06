У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення після масованої атаки рф
Київ • УНН
Масована ракетно-дронова атака на енергетичну інфраструктуру України призвела до аварійних відключень електроенергії в кількох регіонах. Запроваджені графіки знеструмлення наразі не діють, енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
У компанії зауважують, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!
