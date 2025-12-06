В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения после массированной атаки рф

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение - говорится в сообщении.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД

В компании отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - резюмировали в Укрэнерго.

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго