В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения после массированной атаки рф
Киев • УНН
Массированная ракетно-дроновая атака на энергетическую инфраструктуру Украины привела к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких регионах. Введенные графики обесточивания пока не действуют, энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
В компании отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
