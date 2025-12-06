$42.180.00
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 13576 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 16704 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 27362 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 38812 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31370 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 57271 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37529 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36380 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46895 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Отопление

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения после массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Массированная ракетно-дроновая атака на энергетическую инфраструктуру Украины привела к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких регионах. Введенные графики обесточивания пока не действуют, энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения после массированной атаки рф

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение 

- говорится в сообщении.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД06.12.25, 11:29 • 2242 просмотра

В компании отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста,  потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго. 

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго06.12.25, 09:49 • 13576 просмотров

Антонина Туманова

