Дякую за за все, що зробили для країни: Зеленський відвідав поранених воїнів в одному з медзакладів Києва

Президент України Володимир Зеленський відвідав наших поранених воїнів в одному з медзакладів Києва - подякував за службу та відзначив держнагородами, передає УНН.

Сьогодні відвідав наших поранених воїнів в одному з медзакладів Києва. Поспілкувався з бійцями, які зараз проходять лікування після тяжких поранень рук і ніг. Дякую захисникам за службу, за все, що зробили для країни. Відзначив їх державними нагородами - повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави нагородив і медиків, які щодня рятують життя захисників і відновлюють їх після найважчих поранень.

Дякую, що додаєте сил воїнам. Дякую за кожне збережене, кожне повернуте життя - резюмував Зеленський.

