Дякую за за все, що зробили для країни: Зеленський відвідав поранених воїнів в одному з медзакладів Києва
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових в одному з медзакладів Києва, подякувавши їм за службу та вручивши державні нагороди. Глава держави також нагородив медиків за їхню роботу з порятунку життів захисників.
Сьогодні відвідав наших поранених воїнів в одному з медзакладів Києва. Поспілкувався з бійцями, які зараз проходять лікування після тяжких поранень рук і ніг. Дякую захисникам за службу, за все, що зробили для країни. Відзначив їх державними нагородами
Крім того, Глава держави нагородив і медиків, які щодня рятують життя захисників і відновлюють їх після найважчих поранень.
Дякую, що додаєте сил воїнам. Дякую за кожне збережене, кожне повернуте життя
