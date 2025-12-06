$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 14129 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 17201 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 27850 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39169 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31530 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 57690 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37644 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36443 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46944 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Дякую за за все, що зробили для країни: Зеленський відвідав поранених воїнів в одному з медзакладів Києва

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових в одному з медзакладів Києва, подякувавши їм за службу та вручивши державні нагороди. Глава держави також нагородив медиків за їхню роботу з порятунку життів захисників.

Дякую за за все, що зробили для країни: Зеленський відвідав поранених воїнів в одному з медзакладів Києва

Президент України Володимир Зеленський відвідав наших поранених воїнів в одному з медзакладів Києва - подякував за службу та відзначив держнагородами, передає УНН.

Сьогодні відвідав наших поранених воїнів в одному з медзакладів Києва. Поспілкувався з бійцями, які зараз проходять лікування після тяжких поранень рук і ніг. Дякую захисникам за службу, за все, що зробили для країни. Відзначив їх державними нагородами 

- повідомив Зеленський. 

Крім того, Глава держави нагородив і медиків, які щодня рятують життя захисників і відновлюють їх після найважчих поранень.

Дякую, що додаєте сил воїнам. Дякую за кожне збережене, кожне повернуте життя 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

