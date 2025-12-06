Спасибо за все, что сделали для страны: Зеленский посетил раненых воинов в одном из медучреждений Киева

Президент Украины Владимир Зеленский посетил наших раненых воинов в одном из медучреждений Киева - поблагодарил за службу и отметил госнаградами, передает УНН.

Сегодня посетил наших раненых воинов в одном из медучреждений Киева. Пообщался с бойцами, которые сейчас проходят лечение после тяжелых ранений рук и ног. Спасибо защитникам за службу, за все, что сделали для страны. Отметил их государственными наградами - сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства наградил и медиков, которые ежедневно спасают жизни защитников и восстанавливают их после тяжелейших ранений.

Спасибо, что придаете сил воинам. Спасибо за каждую сохраненную, каждую возвращенную жизнь - резюмировал Зеленский.

Украинские военные обеспечивают стране силу в переговорах и право на честный мир: Зеленский заявил, что ВСУ стали олицетворением всей Украины