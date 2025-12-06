Спасибо за все, что сделали для страны: Зеленский посетил раненых воинов в одном из медучреждений Киева

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 6812 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 14086 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 17161 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 27813 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39139 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31514 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 57656 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37628 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36436 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46938 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 13364 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 19215 просмотра
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 5128 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 4516 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 3492 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 212 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 26243 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 41675 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 57656 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 51988 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23331 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 31667 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 33802 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 47744 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47012 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Спасибо за все, что сделали для страны: Зеленский посетил раненых воинов в одном из медучреждений Киева

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в одном из медучреждений Киева, поблагодарив их за службу и вручив государственные награды. Глава государства также наградил медиков за их работу по спасению жизней защитников.

Спасибо за все, что сделали для страны: Зеленский посетил раненых воинов в одном из медучреждений Киева

Президент Украины Владимир Зеленский посетил наших раненых воинов в одном из медучреждений Киева - поблагодарил за службу и отметил госнаградами, передает УНН.

Сегодня посетил наших раненых воинов в одном из медучреждений Киева. Пообщался с бойцами, которые сейчас проходят лечение после тяжелых ранений рук и ног. Спасибо защитникам за службу, за все, что сделали для страны. Отметил их государственными наградами

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства наградил и медиков, которые ежедневно спасают жизни защитников и восстанавливают их после тяжелейших ранений.

Спасибо, что придаете сил воинам. Спасибо за каждую сохраненную, каждую возвращенную жизнь

- резюмировал Зеленский.

Украинские военные обеспечивают стране силу в переговорах и право на честный мир: Зеленский заявил, что ВСУ стали олицетворением всей Украины06.12.25, 10:03 • 2328 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев