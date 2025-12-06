$42.180.02
04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 15683 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 28013 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 24155 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 45306 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 33499 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 34194 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45140 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50667 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43122 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
"А снігу, снігу білого не сипала зима": прогноз погоди на Миколая

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла.

"А снігу, снігу білого не сипала зима": прогноз погоди на Миколая

У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду по території України визначатиме поле високого атмосферного тиску: повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Денні максимуми сягатимуть +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 1-3° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4266 переглядiв

