"А снігу, снігу білого не сипала зима": прогноз погоди на Миколая
Київ • УНН
У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла.
У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду по території України визначатиме поле високого атмосферного тиску: повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Денні максимуми сягатимуть +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла
У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 1-3° тепла.
Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4266 переглядiв