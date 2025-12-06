$42.180.02
"А снега, снега белого не сыпала зима": прогноз погоды на Николая

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В субботу, 6 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла.

"А снега, снега белого не сыпала зима": прогноз погоды на Николая

В субботу, 6 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления: воздушные потоки будут двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Дневные максимумы будут достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 1-3° тепла.

