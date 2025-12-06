"А снега, снега белого не сыпала зима": прогноз погоды на Николая
Киев • УНН
В субботу, 6 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По информации синоптиков, погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления: воздушные потоки будут двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Дневные максимумы будут достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла
В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 1-3° тепла.
