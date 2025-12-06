Кабінет міністрів Молдови схвалив проєкт закону про денонсацію Угоди між з урядом російської федерації про створення та діяльність культурних центрів. Про це повідомляється на сайті молдовського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що документ, підписаний у 1998 році, передбачав створення центрів на територіях обох держав для сприяння культурному та науковому обміну, при цьому наразі Молдова не має Культурного центру на території росії.

російський культурний центр аж ніяк не був культурним; це був центр, під прикриттям якого здійснювалася діяльність, що підриває суверенітет Республіки Молдова - заявив міністр культури цієї країни Крістіан Жардан.

За його словами, після вторгнення росії в Україну, а також у контексті неодноразових спроб дестабілізації та безперервних інформаційних атак москви в Республіці Молдова, Угода може бути використана як інструмент для просування російською федерацією спотворених наративів, що створює загрозу для інформаційної безпеки Республіки Молдова.

Довідково

російський культурний центр був створений у 2009 році відповідно до Угоди про створення та діяльність культурних центрів під безпосереднім керівництвом посольства росії.

Центр фінансується російським агентством "росспівробітництво" - установою, що перебуває під прямим підпорядкуванням президентства росії, внесена до міжнародних санкцій та кваліфікована ЄС як "головне державне агентство, що проектує м’яку силу кремля та його гібридний вплив, включаючи просування так званої концепції "русский мир".

Нагадаємо

У листопаді посла росії олега озерова викликали до МЗС Молдови, де йому вручили ноту протесту через незаконний проліт шести дронів. Посол рф заявив, що в інциденті "необхідно розібратися", оскільки "багато операцій відбуваються під чужим прапором".

