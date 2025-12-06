"Підриває суверенітет": Молдова денонсує угоду з рф про культурні центри

$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 19239 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 31948 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 27263 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 49776 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 35446 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35128 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45810 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51241 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43690 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиціPhoto5 грудня, 21:40 • 10300 перегляди
Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні5 грудня, 21:59 • 7438 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo5 грудня, 22:31 • 13892 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи5 грудня, 23:54 • 13420 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto03:34 • 12689 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 20210 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 35621 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 49776 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 46758 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 15:01 • 80188 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Фастів
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 20388 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 28646 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 31044 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 44980 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 44478 перегляди
Техніка
Опалення
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

"Підриває суверенітет": Молдова денонсує угоду з рф про культурні центри

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Кабінет міністрів Молдови схвалив проєкт закону про денонсацію Угоди з урядом рф про культурні центри. Міністр культури Молдови заявив, що російський культурний центр здійснював діяльність, що підриває суверенітет країни.

"Підриває суверенітет": Молдова денонсує угоду з рф про культурні центри

Кабінет міністрів Молдови схвалив проєкт закону про денонсацію Угоди між з урядом російської федерації про створення та діяльність культурних центрів. Про це повідомляється на сайті молдовського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що документ, підписаний у 1998 році, передбачав створення центрів на територіях обох держав для сприяння культурному та науковому обміну, при цьому наразі Молдова не має Культурного центру на території росії.

російський культурний центр аж ніяк не був культурним; це був центр, під прикриттям якого здійснювалася діяльність, що підриває суверенітет Республіки Молдова

- заявив міністр культури цієї країни Крістіан Жардан.

За його словами, після вторгнення росії в Україну, а також у контексті неодноразових спроб дестабілізації та безперервних інформаційних атак москви в Республіці Молдова, Угода може бути використана як інструмент для просування російською федерацією спотворених наративів, що створює загрозу для інформаційної безпеки Республіки Молдова.

Довідково

російський культурний центр був створений у 2009 році відповідно до Угоди про створення та діяльність культурних центрів під безпосереднім керівництвом посольства росії.

Центр фінансується російським агентством "росспівробітництво" - установою, що перебуває під прямим підпорядкуванням президентства росії, внесена до міжнародних санкцій та кваліфікована ЄС як "головне державне агентство, що проектує м’яку силу кремля та його гібридний вплив, включаючи просування так званої концепції "русский мир".

Нагадаємо

У листопаді посла росії олега озерова викликали до МЗС Молдови, де йому вручили ноту протесту через незаконний проліт шести дронів. Посол рф заявив, що в інциденті "необхідно розібратися", оскільки "багато операцій відбуваються під чужим прапором".

"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф України29.11.25, 23:36 • 10941 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Україна
Молдова