"Подрывает суверенитет": Молдова денонсирует соглашение с РФ о культурных центрах

Кабинет министров Молдовы одобрил проект закона о денонсации Соглашения с правительством Российской Федерации о создании и деятельности культурных центров. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ, подписанный в 1998 году, предусматривал создание центров на территориях обоих государств для содействия культурному и научному обмену, при этом в настоящее время Молдова не имеет Культурного центра на территории России.

российский культурный центр отнюдь не был культурным; это был центр, под прикрытием которого осуществлялась деятельность, подрывающая суверенитет Республики Молдова - заявил министр культуры этой страны Кристиан Жардан.

По его словам, после вторжения России в Украину, а также в контексте неоднократных попыток дестабилизации и непрерывных информационных атак Москвы в Республике Молдова, Соглашение может быть использовано как инструмент для продвижения Российской Федерацией искаженных нарративов, что создает угрозу для информационной безопасности Республики Молдова.

Справка

российский культурный центр был создан в 2009 году в соответствии с Соглашением о создании и деятельности культурных центров под непосредственным руководством посольства России.

Центр финансируется российским агентством "Россотрудничество" - учреждением, находящимся в прямом подчинении президентства России, внесенным в международные санкции и квалифицированным ЕС как "главное государственное агентство, проецирующее мягкую силу Кремля и его гибридное влияние, включая продвижение так называемой концепции "русский мир".

Напомним

В ноябре посла России Олега Озерова вызвали в МИД Молдовы, где ему вручили ноту протеста из-за незаконного пролета шести дронов. Посол РФ заявил, что в инциденте "необходимо разобраться", поскольку "многие операции происходят под чужим флагом".

"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины