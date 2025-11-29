"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, который произошел в ночь на 29 ноября. Она отметила, что российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы.
Подробности
По ее словам, это явно не указывает на готовность кремля к прекращению войны.
Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры
Она напомнила, что на пути к уничтожению мирных жителей российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию.
Мы осуждаем эти атаки и поддерживаем Украину
Напомним
В начале ноября президент Молдовы Майя Санду призвала ЕС обеспечить ясность и заинтересованность в процессе евроинтеграции страны.
