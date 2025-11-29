"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, произошедший в ночь на 29 ноября. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, это явно не указывает на готовность кремля к прекращению войны.

Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры - написала Санду в соцсети Х.

Она напомнила, что на пути к уничтожению мирных жителей российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию.

Мы осуждаем эти атаки и поддерживаем Украину - резюмировала Санду.

Напомним

