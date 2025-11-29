"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 6414 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 12579 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 12581 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 13293 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 14340 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 13555 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13685 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13557 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14289 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14710 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 14222 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 10123 просмотра
Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"29 ноября, 13:47 • 5236 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине29 ноября, 14:01 • 12141 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 11744 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 11780 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 64059 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 50319 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 57829 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 56265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Киевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 11782 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35038 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 52806 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 72353 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104087 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка

"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, который произошел в ночь на 29 ноября. Она отметила, что российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы.

"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф Украины

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, произошедший в ночь на 29 ноября. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, это явно не указывает на готовность кремля к прекращению войны.

Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры

- написала Санду в соцсети Х.

Она напомнила, что на пути к уничтожению мирных жителей российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию.

Мы осуждаем эти атаки и поддерживаем Украину

- резюмировала Санду.

Напомним

В начале ноября президент Молдовы Майя Санду призвала ЕС обеспечить ясность и заинтересованность в процессе евроинтеграции страны.

Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию12.10.25, 02:18 • 10072 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Майя Санду
Украина
Молдова