Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13 • 12064 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 12206 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 12984 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 14103 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 13464 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 13611 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13514 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14255 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14682 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф України

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду засудила черговий масштабний обстріл України, який стався в ніч на 29 листопада. Вона зазначила, що російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови.

"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф України

Президентка Молдови Мая Санду засудила черговий масштабний обстріл України, який стався в ніч на 29 листопада. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, це явно не вказує на готовність кремля до припинення війни.

Жорстокий 10-годинний напад на Україну. Це не мова дипломатії і не мова країни, яка стверджує, що веде мирні переговори

- написала Санду у соцмережі Х.

Вона нагадала, що на шляху до знищення мирних жителів російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття.

Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну

- резюмувала Санду.

Нагадаємо

На початку листопада президентка Молдови Мая Санду закликала ЄС забезпечити ясність і зацікавленість у процесі євроінтеграції країни.

Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію12.10.25, 02:18 • 10072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Мая Санду
Україна
Молдова