"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф України
Київ • УНН
Президентка Молдови Мая Санду засудила черговий масштабний обстріл України, який стався в ніч на 29 листопада. Вона зазначила, що російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови.
Деталі
За її словами, це явно не вказує на готовність кремля до припинення війни.
Жорстокий 10-годинний напад на Україну. Це не мова дипломатії і не мова країни, яка стверджує, що веде мирні переговори
Вона нагадала, що на шляху до знищення мирних жителів російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття.
Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну
Нагадаємо
На початку листопада президентка Молдови Мая Санду закликала ЄС забезпечити ясність і зацікавленість у процесі євроінтеграції країни.
