Стовп диму піднявся до небес: рф знищила склад марлі, бинтів та шин у Дніпрі
Київ • УНН
В ніч на 6 грудня російські війська атакували Дніпро, спаливши склад марлі, бинтів та шин. На місці працюють 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС, залучено авіацію.
Армія рф у ніч на 6 грудня атакувала бізнес у Дніпрі - спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, стовп диму піднявся до небес, передає УНН.
Знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає... стовп диму піднявся до небес… Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків
За його словами, комунальні служби повністю задіяні в ліквідації пожежі.
Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві06.12.25, 12:47 • 656 переглядiв
Додамо
Як повідомили у ДСНС, вранці, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень.
До гасіння залучено авіацію ДСНС. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.
Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС06.12.25, 11:29 • 1772 перегляди