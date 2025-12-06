Стовп диму піднявся до небес: рф знищила склад марлі, бинтів та шин у Дніпрі

Армія рф у ніч на 6 грудня атакувала бізнес у Дніпрі - спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, стовп диму піднявся до небес, передає УНН.

Знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає... стовп диму піднявся до небес… Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків - повідомив Філатов.

За його словами, комунальні служби повністю задіяні в ліквідації пожежі.

Як повідомили у ДСНС, вранці, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень.

До гасіння залучено авіацію ДСНС. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

