Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 11966 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 15276 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 26037 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 37810 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 30958 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 56108 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37273 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36217 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46762 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Стовп диму піднявся до небес: рф знищила склад марлі, бинтів та шин у Дніпрі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В ніч на 6 грудня російські війська атакували Дніпро, спаливши склад марлі, бинтів та шин. На місці працюють 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС, залучено авіацію.

Стовп диму піднявся до небес: рф знищила склад марлі, бинтів та шин у Дніпрі

Армія рф у ніч на 6 грудня атакувала бізнес у Дніпрі - спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, стовп диму піднявся до небес, передає УНН.

Знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає... стовп диму піднявся до небес… Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків 

- повідомив Філатов.

За його словами, комунальні служби повністю задіяні в ліквідації пожежі.

Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві06.12.25, 12:47 • 656 переглядiв

Додамо

Як повідомили у ДСНС, вранці, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень.

До гасіння залучено авіацію ДСНС. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС06.12.25, 11:29 • 1772 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)