Столб дыма поднялся до небес: рф уничтожила склад марли, бинтов и шин в Днепре
Киев • УНН
В ночь на 6 декабря российские войска атаковали Днепр, сжегши склад марли, бинтов и шин. На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, задействована авиация.
Армия рф в ночь на 6 декабря атаковала бизнес в Днепре - сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, столб дыма поднялся до небес, передает УНН.
Снова бомбанули по бизнесу. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает... столб дыма поднялся до небес... Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств
По его словам, коммунальные службы полностью задействованы в ликвидации пожара.
Работают роботизированные комплексы и авиация: в результате атаки РФ крупные пожары охватили склады в Луцке, Днепре и Белой Церкви06.12.25, 12:47 • 672 просмотра
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, утром, в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений.
К тушению привлечена авиация ГСЧС. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
На месте работает 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС.
Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД06.12.25, 11:29 • 1778 просмотров