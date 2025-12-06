Столб дыма поднялся до небес: рф уничтожила склад марли, бинтов и шин в Днепре

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 4680 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 11988 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 15293 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 26052 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 37817 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 30961 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 56117 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37277 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36219 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46763 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
73%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины6 декабря, 01:28 • 10298 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых6 декабря, 01:53 • 10833 просмотра
«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии6 декабря, 02:31 • 5722 просмотра
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 11981 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 17830 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 24971 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 40416 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 56117 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 50903 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 84231 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 22730 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 31065 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 33239 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 47186 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 46507 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Столб дыма поднялся до небес: рф уничтожила склад марли, бинтов и шин в Днепре

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В ночь на 6 декабря российские войска атаковали Днепр, сжегши склад марли, бинтов и шин. На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, задействована авиация.

Столб дыма поднялся до небес: рф уничтожила склад марли, бинтов и шин в Днепре

Армия рф в ночь на 6 декабря атаковала бизнес в Днепре - сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, столб дыма поднялся до небес, передает УНН.

Снова бомбанули по бизнесу. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает... столб дыма поднялся до небес... Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств

- сообщил Филатов.

По его словам, коммунальные службы полностью задействованы в ликвидации пожара.

Работают роботизированные комплексы и авиация: в результате атаки РФ крупные пожары охватили склады в Луцке, Днепре и Белой Церкви06.12.25, 12:47 • 672 просмотра

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, утром, в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений.

К тушению привлечена авиация ГСЧС. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

На месте работает 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД06.12.25, 11:29 • 1778 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр