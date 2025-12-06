Столб дыма поднялся до небес: рф уничтожила склад марли, бинтов и шин в Днепре

Армия рф в ночь на 6 декабря атаковала бизнес в Днепре - сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, столб дыма поднялся до небес, передает УНН.

Снова бомбанули по бизнесу. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает... столб дыма поднялся до небес... Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств - сообщил Филатов.

По его словам, коммунальные службы полностью задействованы в ликвидации пожара.

Работают роботизированные комплексы и авиация: в результате атаки РФ крупные пожары охватили склады в Луцке, Днепре и Белой Церкви

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, утром, в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений.

К тушению привлечена авиация ГСЧС. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

На месте работает 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД