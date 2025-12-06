Нардеп Скороход звинуватила НАБУ у публікації фейкових фото та політичному тиску
Київ • УНН
Народна депутатка Ганна Скороход заявила, що НАБУ оприлюднило фейкові фотографії з обшуку в її помешканні, які не відповідають інтер’єру її квартири. Вона розцінює це як маніпуляцію та спробу зірвати її відрядження до США.
Скороход повідомила, що спеціально записала відео з оглядом власної оселі, аби спростувати оприлюднені НАБУ знімки. Вона наголошує, що кухні та плитки, зафіксованих на фото НАБУ, у неї немає, а продемонстровані гроші їй не належать. Як і спальні, яка була опублікована НАБУ.
Скороход розцінила це як "маніпуляцію, розраховану на емоції".
За її словами, під час обшуку правоохоронці ретельно перевірили оселю, проте нічого не знайшли, що могло б виступати доказом у справі.
Варто зазначити, що викладені в повідомленні НАБУ події датовані вереснем цього року. Обшуки проведені лише через три місяці після фіксації. В чому причина такої "паузи" - в НАБУ не коментують.
Натомість сама Скороход вбачає причину у тому, що час проведення обшуків співпав з її запланованим відрядженням до США.
Скороход розцінює це як спробу зірвати міжнародну поїздку та чинити політичний тиск. Вона оприлюднила запрошення й квитки, які мали підтверджувати її участь у зустрічах у Вашингтоні.
Скороход подякувала співробітникам СБУ за стриману поведінку під час обшуків. Водночас вона різко розкритикувала НАБУ, заявивши, що бюро "втратило суспільну довіру заради політичного замовлення".
Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що спільно з САП та СБУ викрили злочинну групу на чолі з нардепкою. За версією слідства, за $250 тисяч зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Коли "клієнт" передав їм частину у розмірі $125 тисяч, його запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО.
Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники начебто попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші. Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшлии особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії, інформують в НАБУ. Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.