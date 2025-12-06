Нардеп Скороход обвинила НАБУ в публикации фейковых фото и политическом давлении

Народный депутат Анна Скороход заявила, что Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фейковые фотографии, якобы сделанные во время обыска в ее квартире. По словам депутата, изображения не соответствуют интерьеру ее квартиры и содержат посторонние предметы. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

Скороход сообщила, что специально записала видео с обзором собственного жилища, чтобы опровергнуть обнародованные НАБУ снимки. Она подчеркивает, что кухни и плитки, зафиксированных на фото НАБУ, у нее нет, а продемонстрированные деньги ей не принадлежат. Как и спальни, которая была опубликована НАБУ.

Скороход расценила это как "манипуляцию, рассчитанную на эмоции".

По ее словам, во время обыска правоохранители тщательно проверили жилище, однако ничего не нашли, что могло бы выступать доказательством по делу.

Стоит отметить, что изложенные в сообщении НАБУ события датированы сентябрем этого года. Обыски проведены лишь через три месяца после фиксации. В чем причина такой "паузы" - в НАБУ не комментируют.

В то же время сама Скороход видит причину в том, что время проведения обысков совпало с ее запланированной командировкой в США.

Скороход расценивает это как попытку сорвать международную поездку и оказать политическое давление. Она обнародовала приглашения и билеты, которые должны были подтверждать ее участие во встречах в Вашингтоне.

Скороход поблагодарила сотрудников СБУ за сдержанное поведение во время обысков. В то же время она резко раскритиковала НАБУ, заявив, что бюро "потеряло общественное доверие ради политического заказа".

Напомним, в НАБУ сообщили, что совместно с САП и СБУ разоблачили преступную группу во главе с нардепом. По версии следствия, за $250 тысяч злоумышленники предлагали представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Когда "клиент" передал им часть в размере $125 тысяч, его заверили, что деньги передадут должностным лицам СНБО.

Чтобы быть уверенными, что получат всю сумму, сообщники якобы попросили представителя общества написать расписку, мол, он занял у них деньги. Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли человека, который бы согласился совершить незаконные действия, информируют в НАБУ. Нардепу, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении.