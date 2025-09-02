$41.370.05
Ексклюзив
07:02 • 3044 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 11908 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 11229 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 29134 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 41645 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 56200 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48238 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 191780 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108269 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 202217 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Легендарний актор Грем Грін помер у 73 роки: зірка "Танців з вовками" пішов з життя

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Канадський актор Грем Грін, номінант на "Оскар" за роль у "Танцях з вовками", помер у Торонто у віці 73 років після тривалої хвороби. Він був голосом корінних народів Північної Америки у світовому кінематографі.

Легендарний актор Грем Грін помер у 73 роки: зірка "Танців з вовками" пішов з життя

Пішов із життя легендарний канадський актор Грем Грін - номінант на "Оскар" за роль у культовій стрічці "Танці з вовками". Артист, який став голосом і обличчям корінних народів Північної Америки у світовому кінематографі, помер у Торонто у віці 73 років після тривалої хвороби. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

У лікарні Торонто на 74-му році життя помер Грем Грін – один із найвідоміших представників корінних народів Канади в голлівудському кіно, актор, що залишив помітний слід у світовій культурі. Його смерть підтвердив агент Майкл Грін, зазначивши.

Він був чудовою людиною з моральними та етичними принципами, і нам його завжди бракуватиме. Тепер він нарешті вільний

- сказав Майкл Грін.

Народився майбутній актор у 1952 році в Охсвекені, резервації Шести Націй в Онтаріо. Його творчий шлях розпочався з роботи звукорежисером, але згодом він знайшов покликання на сцені та в кіно. Перші ролі Грін отримав у канадських театрах і телесеріалах 1970-х, а дебют у великому кіно відбувся у 1983 році в стрічці "Біжи хоробро".

Справжнє визнання принесла роль шамана племені лакота-сіу у вестерні Кевіна Костнера "Танці з вовками" (1990). Виконання образу принесло Гріну номінацію на "Оскар" і відкрило двері до Голлівуду. Згодом актор знявся у низці знакових фільмів: "Громове серце", "Маверік", "Міцний горішок із помстою", "Зелена миля", а також у популярній франшизі "Сутінки. Сага: Новий місяць".

Навіть у зрілому віці Грін залишався надзвичайно затребуваним. Він з’явився в серіалах Тайки Вайтіті "Пси резервації", антиутопії HBO "Останні з нас", а також у проєктах Тейлора Шерідана "1883" і "Талса Кінг". На момент смерті актор працював над кількома новими роботами, що ще очікують на прем’єру.

Помер художник культових мультфільмів "Острів скарбів" та "Лікар Айболить"01.09.25, 17:00 • 2690 переглядiв

За свою кар’єру Грем Грін здобув численні нагороди, серед яких "Греммі", "Джеміні" та "Канадський екран". Йому також належить зірка на Алеї слави Канади. У червні 2024 року він отримав почесну нагороду генерал-губернатора Канади за внесок у виконавські мистецтва.

Сам Грін неодноразово підкреслював, що в кіноіндустрії довго домінували стереотипи щодо корінних народів. 

Корінні жителі завжди мали неймовірне почуття гумору. І саме це я хотів показати – що життя наших родин сповнене любові, радості й сміху

- наголошував у своїх інтерв'ю Грін.

У актора залишилися дружина Гіларі Блекмор, з якою він прожив 35 років, донька Ліллі Лазар-Грін та онук Тарло.

Грем Грін назавжди залишиться в історії як артист, який змінив сприйняття корінних народів у кінематографі та подарував світові яскраві й щирі образи.

Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років24.08.25, 19:46 • 8689 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Роберт Паттінсон
The Guardian
Канада