Легендарний актор Грем Грін помер у 73 роки: зірка "Танців з вовками" пішов з життя

Пішов із життя легендарний канадський актор Грем Грін - номінант на "Оскар" за роль у культовій стрічці "Танці з вовками". Артист, який став голосом і обличчям корінних народів Північної Америки у світовому кінематографі, помер у Торонто у віці 73 років після тривалої хвороби. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
У лікарні Торонто на 74-му році життя помер Грем Грін – один із найвідоміших представників корінних народів Канади в голлівудському кіно, актор, що залишив помітний слід у світовій культурі. Його смерть підтвердив агент Майкл Грін, зазначивши.
Він був чудовою людиною з моральними та етичними принципами, і нам його завжди бракуватиме. Тепер він нарешті вільний
Народився майбутній актор у 1952 році в Охсвекені, резервації Шести Націй в Онтаріо. Його творчий шлях розпочався з роботи звукорежисером, але згодом він знайшов покликання на сцені та в кіно. Перші ролі Грін отримав у канадських театрах і телесеріалах 1970-х, а дебют у великому кіно відбувся у 1983 році в стрічці "Біжи хоробро".
Справжнє визнання принесла роль шамана племені лакота-сіу у вестерні Кевіна Костнера "Танці з вовками" (1990). Виконання образу принесло Гріну номінацію на "Оскар" і відкрило двері до Голлівуду. Згодом актор знявся у низці знакових фільмів: "Громове серце", "Маверік", "Міцний горішок із помстою", "Зелена миля", а також у популярній франшизі "Сутінки. Сага: Новий місяць".
Навіть у зрілому віці Грін залишався надзвичайно затребуваним. Він з’явився в серіалах Тайки Вайтіті "Пси резервації", антиутопії HBO "Останні з нас", а також у проєктах Тейлора Шерідана "1883" і "Талса Кінг". На момент смерті актор працював над кількома новими роботами, що ще очікують на прем’єру.
За свою кар’єру Грем Грін здобув численні нагороди, серед яких "Греммі", "Джеміні" та "Канадський екран". Йому також належить зірка на Алеї слави Канади. У червні 2024 року він отримав почесну нагороду генерал-губернатора Канади за внесок у виконавські мистецтва.
Сам Грін неодноразово підкреслював, що в кіноіндустрії довго домінували стереотипи щодо корінних народів.
Корінні жителі завжди мали неймовірне почуття гумору. І саме це я хотів показати – що життя наших родин сповнене любові, радості й сміху
У актора залишилися дружина Гіларі Блекмор, з якою він прожив 35 років, донька Ліллі Лазар-Грін та онук Тарло.
Грем Грін назавжди залишиться в історії як артист, який змінив сприйняття корінних народів у кінематографі та подарував світові яскраві й щирі образи.
