Олександр Свіщов запускає перезавантаження водного поло

Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Очільник Федерації водного поло України Олександр Свіщов розповів про стратегічні цілі розвитку ватерполо на найближчий період. За його словами, ключовими завданнями федерації є підготовка національних збірних до Кубка світу 2026 року та відновлення повноцінної структури внутрішніх чемпіонатів.

Президент ФВПУ зазначив, що підготовка чоловічої збірної розпочнеться з контрольних матчів проти Словаччини, а сам турнір прийматиме Мальта, передає УНН.

Омолодження складу національних команд

Олександр Свіщов закцентував увагу на важливості омолодження складу національних команд. Він повідомив, що 80 відсотків українських легіонерів уже підтвердили готовність приєднатися до збірної.

Окремим напрямком роботи є повернення великих ватерпольних центрів до еліти. Президент ФВПУ висловив сподівання, що вже наступного сезону в чоловічій Суперлізі з'явиться команда з Києва, а жіночий чемпіонат підсилять колективи з Дніпра та Харкова.

Олександр Свіщов підкреслив, що розвиток молоді та підтримка юніорських збірних U16 та U20 є фундаментом, який дозволить зберегти високий рівень українського водного поло попри виклики війни.

Рішення World Aquatics

Очільник Федерації водного поло України Олександр Свіщов виступив із різкою критикою рішення World Aquatics щодо допуску так званих нейтральних спортсменів до міжнародних змагань. Він назвав це рішення неприйнятним і таким, що суперечить олімпійським цінностям.

Свіщов повідомив, що федерація вже подала офіційні протести до міжнародних інстанцій та формує коаліцію союзників для системного тиску на World Aquatics, аби не допустити реалізації цього рішення з 1 січня 2026 року.

Олександр Свіщов про пріоритети ФВПУ

Паралельно з міжнародною діяльністю, Олександр Свіщов зосереджений на збереженні внутрішнього спортивного потенціалу. Він висловив особливу вдячність командам із Харкова та Маріуполя, які продовжують тренування та виступи в Суперлізі під постійними обстрілами та в умовах відключень електроенергії.

Як один із ключових інвесторів Західної України, Свіщов продовжує спрямовувати ресурси в розвиток спортивної інфраструктури, зокрема через комплекс LEOLAND, створюючи умови для професійного зростання молодих атлетів.

Олександр Юрійович Свіщов наголосив, що патріотизм сьогодні проявляється через системні інвестиції в майбутнє української молоді та захист інтересів держави на спортивному фронті.