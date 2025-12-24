$42.100.05
Александр Свищев запускает перезагрузку водного поло

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Александр Свищев — главная цель на 2026 год не только сохранить водное поло, но и постепенно вернуть его на довоенный уровень. Отдельным направлением работы является возвращение крупных ватерпольных центров в элиту.

Александр Свищев запускает перезагрузку водного поло
Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

Глава Федерации водного поло Украины Александр Свищев рассказал о стратегических целях развития водного поло на ближайший период. По его словам, ключевыми задачами федерации являются подготовка национальных сборных к Кубку мира 2026 года и восстановление полноценной структуры внутренних чемпионатов.

Президент ФВПУ отметил, что подготовка мужской сборной начнется с контрольных матчей против Словакии, а сам турнир примет Мальта, передает УНН.

Омоложение состава национальных команд

Александр Свищев сакцентировал внимание на важности омоложения состава национальных команд. Он сообщил, что 80 процентов украинских легионеров уже подтвердили готовность присоединиться к сборной.

Отдельным направлением работы является возвращение крупных ватерпольных центров в элиту. Президент ФВПУ выразил надежду, что уже в следующем сезоне в мужской Суперлиге появится команда из Киева, а женский чемпионат усилят коллективы из Днепра и Харькова.

Александр Свищев подчеркнул, что развитие молодежи и поддержка юниорских сборных U16 и U20 являются фундаментом, который позволит сохранить высокий уровень украинского водного поло, несмотря на вызовы войны.

Решение World Aquatics

Глава Федерации водного поло Украины Александр Свищев выступил с резкой критикой решения World Aquatics о допуске так называемых нейтральных спортсменов к международным соревнованиям. Он назвал это решение неприемлемым и противоречащим олимпийским ценностям.

Свищев сообщил, что федерация уже подала официальные протесты в международные инстанции и формирует коалицию союзников для системного давления на World Aquatics, чтобы не допустить реализации этого решения с 1 января 2026 года.

Александр Свищев о приоритетах ФВПУ

Параллельно с международной деятельностью Александр Свищев сосредоточен на сохранении внутреннего спортивного потенциала. Он выразил особую благодарность командам из Харькова и Мариуполя, которые продолжают тренировки и выступления в Суперлиге под постоянными обстрелами и в условиях отключений электроэнергии.

Как один из ключевых инвесторов Западной Украины, Свищев продолжает направлять ресурсы в развитие спортивной инфраструктуры, в частности через комплекс LEOLAND, создавая условия для профессионального роста молодых атлетов.

Александр Юрьевич Свищев подчеркнул, что патриотизм сегодня проявляется через системные инвестиции в будущее украинской молодежи и защиту интересов государства на спортивном фронте.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
World Aquatics
Водное поло
Александр Свищев