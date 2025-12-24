Теракт в Одесі: справу щодо підриву авто працівника оборонного підприємства передали до суду

$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 3514 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 4228 перегляди
11:12 • 4228 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 10714 перегляди
08:22 • 10714 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 27881 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 44853 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
23 грудня, 15:15 • 60022 перегляди
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60022 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 67133 перегляди
23 грудня, 12:03 • 67133 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 41173 перегляди
23 грудня, 11:41 • 41173 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 51114 перегляди
23 грудня, 11:27 • 51114 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23 грудня, 10:40 • 22192 перегляди
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22192 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова
24 грудня, 02:54 • 7596 перегляди
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей
24 грудня, 04:01 • 6358 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф
24 грудня, 04:30 • 18596 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
06:59 • 10460 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
07:35 • 12552 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:46 • 3514 перегляди
Ексклюзив
11:46 • 3514 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 60022 перегляди
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60022 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"
23 грудня, 14:58 • 36874 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 12:03 • 67133 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23 грудня, 11:27 • 51114 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Сумська область
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
06:59 • 10586 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
23 грудня, 20:27 • 3584 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
23 грудня, 09:59 • 31156 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
23 грудня, 08:10 • 28491 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
22 грудня, 17:50 • 31584 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Washington Post

Теракт в Одесі: справу щодо підриву авто працівника оборонного підприємства передали до суду

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Справу про теракт в Одесі, внаслідок якого постраждав працівник оборонного підприємства, передано до суду. 23-річний мешканець Запорізької області обвинувачується у підриві автомобіля, отримавши завдання від ворожих спецслужб.

Теракт в Одесі: справу щодо підриву авто працівника оборонного підприємства передали до суду

Справу про теракт в Одесі, внаслідок якого постраждав працівник оборонного підприємства, передано до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду справу про теракт (ч. 2 ст. 258 КК України). Обвинувачений - 23-річний мешканець Запорізької області. За клопотанням сторони обвинувачення він перебуває під вартою 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

5 липня цього року в Одесі чоловік підірвав вибухівкою автомобіль, в якому перебував працівник підприємства, що займається оборонними технологіями. Унаслідок вибуху потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Встановлено, що у червні 2025 року обвинувачений вийшов на зв’язок із представником ворожих спецслужб через месенджер "Telegram" та отримав завдання здійснити терористичний акт. Перебуваючи в Одесі, він отримав координати місця, де мав забрати сумку з готовим вибуховим пристроєм, а також окремий смартфон для подальшого зв’язку з куратором.

Вибух авто в Одесі: СБУ розслідує як спробу теракту05.07.25, 12:04 • 1810 переглядiв

Після прибуття на місце злочину, чоловік заклав сумку з вибуховим пристроєм під машину Opel Zafire. Неподалік встановив телефон та увімкнув його для відеофіксації вибуху, а потім залишив місце злочину.

Після того як власник автомобіля сів за кермо, відбувся вибух.

Обвинувачений раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вимагання та злісну непокору вимогам установи виконання покарань.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювало УСБУ в Одеській області.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Одеса