Теракт в Одесі: справу щодо підриву авто працівника оборонного підприємства передали до суду
Київ • УНН
Справу про теракт в Одесі, внаслідок якого постраждав працівник оборонного підприємства, передано до суду. 23-річний мешканець Запорізької області обвинувачується у підриві автомобіля, отримавши завдання від ворожих спецслужб.
Справу про теракт в Одесі, внаслідок якого постраждав працівник оборонного підприємства, передано до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Одеська обласна прокуратура скерувала до суду справу про теракт (ч. 2 ст. 258 КК України). Обвинувачений - 23-річний мешканець Запорізької області. За клопотанням сторони обвинувачення він перебуває під вартою
Нагадаємо
5 липня цього року в Одесі чоловік підірвав вибухівкою автомобіль, в якому перебував працівник підприємства, що займається оборонними технологіями. Унаслідок вибуху потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Встановлено, що у червні 2025 року обвинувачений вийшов на зв’язок із представником ворожих спецслужб через месенджер "Telegram" та отримав завдання здійснити терористичний акт. Перебуваючи в Одесі, він отримав координати місця, де мав забрати сумку з готовим вибуховим пристроєм, а також окремий смартфон для подальшого зв’язку з куратором.
Вибух авто в Одесі: СБУ розслідує як спробу теракту05.07.25, 12:04 • 1810 переглядiв
Після прибуття на місце злочину, чоловік заклав сумку з вибуховим пристроєм під машину Opel Zafire. Неподалік встановив телефон та увімкнув його для відеофіксації вибуху, а потім залишив місце злочину.
Після того як власник автомобіля сів за кермо, відбувся вибух.
Обвинувачений раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вимагання та злісну непокору вимогам установи виконання покарань.
Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювало УСБУ в Одеській області.