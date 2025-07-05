Вибух авто в Одесі: СБУ розслідує як спробу теракту

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо вибуху автомобіля Opel в Одесі і кваліфікує подію як спробу теракту, повідомили у суботу в управлінні СБУ в Одеській області, пише УНН.

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження - повідомили у спецслужбі.

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За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській. Наразі відомо, що постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

"СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - повідомили у СБУ.

Вибух авто стався в Одесі: постраждав чоловік