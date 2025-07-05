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Вибух авто в Одесі: СБУ розслідує як спробу теракту

Київ • УНН

 • 90 перегляди

СБУ кваліфікує вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській в Одесі як спробу теракту. Постраждав чоловік, який перебував у транспортному засобі, йому надається медична допомога.

Вибух авто в Одесі: СБУ розслідує як спробу теракту

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо вибуху автомобіля Opel в Одесі і кваліфікує подію як спробу теракту, повідомили у суботу в управлінні СБУ в Одеській області, пише УНН.

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження

- повідомили у спецслужбі.

Деталі

За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській. Наразі відомо, що постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

"СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - повідомили у СБУ.

Вибух авто стався в Одесі: постраждав чоловік05.07.25, 10:44 • 593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПУНН-Одеса
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