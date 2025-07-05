Вибух авто стався в Одесі: постраждав чоловік

В Одесі сьогодні вранці вибухнув автомобіль, відомо, що постраждав місцевий чоловік, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у суботу, пише УНН.

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"Повідомлення про вибух автомобіля "Opel" на вулиці Варненській" в Київському районі Одеси отримали сьогодні зранку, вказали у поліції.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, зазначили у поліції.

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