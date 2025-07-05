В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина
Киев • УНН
В Одессе на улице Варненской взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства, ему оказывается медицинская помощь.
В Одессе сегодня утром взорвался автомобиль, известно, что пострадал местный мужчина, полицейские работают на месте, сообщили в ГУНП в Одесской области в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сообщение о взрыве автомобиля "Opel" на улице Варненской" в Киевском районе Одессы получили сегодня утром, указали в полиции.
"По предварительной информации, пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств, указали в полиции.
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