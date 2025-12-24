Теракт в Одессе: дело о подрыве автомобиля сотрудника оборонного предприятия передано в суд

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 3762 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 4460 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 10815 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 27986 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 44930 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60131 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 67240 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41205 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 51193 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22199 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.8м/с
62%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова24 декабря, 02:54 • 7782 просмотра
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 6538 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 18706 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 10627 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 12664 просмотра
публикации
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 3750 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60123 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 36939 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 67231 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 51188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепропетровская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 10694 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 3678 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 31204 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 28530 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 31622 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
The Washington Post

Теракт в Одессе: дело о подрыве автомобиля сотрудника оборонного предприятия передано в суд

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Дело о теракте в Одессе, в результате которого пострадал сотрудник оборонного предприятия, передано в суд. 23-летний житель Запорожской области обвиняется в подрыве автомобиля, получив задание от вражеских спецслужб.

Теракт в Одессе: дело о подрыве автомобиля сотрудника оборонного предприятия передано в суд

Дело о теракте в Одессе, в результате которого пострадал сотрудник оборонного предприятия, передано в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Одесская областная прокуратура направила в суд дело о теракте (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Обвиняемый - 23-летний житель Запорожской области. По ходатайству стороны обвинения он находится под стражей 

- указано в сообщении.

Напомним

5 июля этого года в Одессе мужчина взорвал взрывчаткой автомобиль, в котором находился сотрудник предприятия, занимающегося оборонными технологиями. В результате взрыва потерпевший получил тяжелые телесные повреждения.

Установлено, что в июне 2025 года обвиняемый вышел на связь с представителем вражеских спецслужб через мессенджер "Telegram" и получил задание совершить террористический акт. Находясь в Одессе, он получил координаты места, где должен был забрать сумку с готовым взрывным устройством, а также отдельный смартфон для дальнейшей связи с куратором.

Взрыв авто в Одессе: СБУ расследует как попытку теракта05.07.25, 12:04 • 1810 просмотров

По прибытии на место преступления, мужчина заложил сумку со взрывным устройством под машину Opel Zafire. Неподалеку установил телефон и включил его для видеофиксации взрыва, а затем покинул место преступления.

После того как владелец автомобиля сел за руль, произошел взрыв.

Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Одесса