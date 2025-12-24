Теракт в Одессе: дело о подрыве автомобиля сотрудника оборонного предприятия передано в суд
Киев • УНН
Дело о теракте в Одессе, в результате которого пострадал сотрудник оборонного предприятия, передано в суд. 23-летний житель Запорожской области обвиняется в подрыве автомобиля, получив задание от вражеских спецслужб.
Одесская областная прокуратура направила в суд дело о теракте (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Обвиняемый - 23-летний житель Запорожской области. По ходатайству стороны обвинения он находится под стражей
Напомним
5 июля этого года в Одессе мужчина взорвал взрывчаткой автомобиль, в котором находился сотрудник предприятия, занимающегося оборонными технологиями. В результате взрыва потерпевший получил тяжелые телесные повреждения.
Установлено, что в июне 2025 года обвиняемый вышел на связь с представителем вражеских спецслужб через мессенджер "Telegram" и получил задание совершить террористический акт. Находясь в Одессе, он получил координаты места, где должен был забрать сумку с готовым взрывным устройством, а также отдельный смартфон для дальнейшей связи с куратором.
По прибытии на место преступления, мужчина заложил сумку со взрывным устройством под машину Opel Zafire. Неподалеку установил телефон и включил его для видеофиксации взрыва, а затем покинул место преступления.
После того как владелец автомобиля сел за руль, произошел взрыв.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.