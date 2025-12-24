Український ПЕН назвав найкращі книги 2025 року

$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 7556 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 7802 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 12297 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 29550 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 46160 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 61969 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 68958 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41539 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 52412 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22285 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: двоє людей отримали поранення
24 грудня, 03:28 • 4456 перегляди
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей
24 грудня, 04:01 • 8612 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф
24 грудня, 04:30 • 19836 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 12094 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
07:35 • 13794 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 7662 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 62031 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 38127 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 69008 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 52446 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 12344 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
23 грудня, 20:27 • 4544 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
23 грудня, 09:59 • 31724 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
23 грудня, 08:10 • 28956 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
22 грудня, 17:50 • 32004 перегляди
Український ПЕН назвав найкращі книги 2025 року

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Український ПЕН увосьме склав список найкращих вітчизняних видань року, до якого увійшли 252 книжки. Серед них проза, поезія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання та гуманітаристика.

Український ПЕН назвав найкращі книги 2025 року

Український ПЕН увосьме уклав список найкращих вітчизняних видань, що вийшли протягом року, до нього увійшли 252 книжки. Про це повідомили на сайті організації, пише УНН.

Цьогоріч, попри російські атаки на друкарні, бібліотеки та книжкові склади, в Україні пишуть і друкують багато цікавих книжок. До актуального переліку входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика

- йдеться у повідомленні.

Так, серед найкращих книжок у номінації "Художня література" до 37 українських прозових творів увійшли, зокрема, книги Андрія Любки, Анки Вознюк, Сергія Демчука, Тамари Горіха-Зерня, Євгенії Кузнєцової, Івана Нечуя-Левицького, Лєни Лягушонкової. До 18 поетичних українських творів увійшли книги Івана Андрусяка, Ірини Цілик, Ганни Осадко, Лесика Панасюка, Марини Пономаренко.

"Машина, що мислить": книга про Nvidia Стівена Вітта визнана найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією Financial Times04.12.25, 12:14 • 2841 перегляд

До списку в жанрі "Нон-фікш" потрапили книги В’ячеслава Брюховецького, Лесі Бондарук, Кшиштофа Чижевського, Марчіна Заремби.

Серед есеїстики виділено твори Артема Чеха, Артура Дроня, Віри Агеєвої, Мирослава Лаюка, Оксани Забужко.

У категорії біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українською і переклади) - видання "Вільні голоси Криму", "Оленівка. Злочин. Пам’ять. Поламана система", "Приватний Шевченко. Збірник статей про повсякденне життя поета".

До списку найкращих видань для дітей та підлітків увійшли твори Анастасії Єрмалаєвої, Анатолія Дністровий, Галини Ткачук, Каті Штанко, Оксани Лущевської, Тані П’янкової.

Повний список найкращих творів можна переглянути за посиланням

Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"11.12.25, 21:45 • 4142 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Війна в Україні
Тарас Шевченко
Україна