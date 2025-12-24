Український ПЕН назвав найкращі книги 2025 року
Київ • УНН
Український ПЕН увосьме склав список найкращих вітчизняних видань року, до якого увійшли 252 книжки. Серед них проза, поезія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання та гуманітаристика.
Український ПЕН увосьме уклав список найкращих вітчизняних видань, що вийшли протягом року, до нього увійшли 252 книжки. Про це повідомили на сайті організації, пише УНН.
Цьогоріч, попри російські атаки на друкарні, бібліотеки та книжкові склади, в Україні пишуть і друкують багато цікавих книжок. До актуального переліку входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика
Так, серед найкращих книжок у номінації "Художня література" до 37 українських прозових творів увійшли, зокрема, книги Андрія Любки, Анки Вознюк, Сергія Демчука, Тамари Горіха-Зерня, Євгенії Кузнєцової, Івана Нечуя-Левицького, Лєни Лягушонкової. До 18 поетичних українських творів увійшли книги Івана Андрусяка, Ірини Цілик, Ганни Осадко, Лесика Панасюка, Марини Пономаренко.
"Машина, що мислить": книга про Nvidia Стівена Вітта визнана найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією Financial Times04.12.25, 12:14 • 2841 перегляд
До списку в жанрі "Нон-фікш" потрапили книги В’ячеслава Брюховецького, Лесі Бондарук, Кшиштофа Чижевського, Марчіна Заремби.
Серед есеїстики виділено твори Артема Чеха, Артура Дроня, Віри Агеєвої, Мирослава Лаюка, Оксани Забужко.
У категорії біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українською і переклади) - видання "Вільні голоси Криму", "Оленівка. Злочин. Пам’ять. Поламана система", "Приватний Шевченко. Збірник статей про повсякденне життя поета".
До списку найкращих видань для дітей та підлітків увійшли твори Анастасії Єрмалаєвої, Анатолія Дністровий, Галини Ткачук, Каті Штанко, Оксани Лущевської, Тані П’янкової.
Повний список найкращих творів можна переглянути за посиланням.
Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"11.12.25, 21:45 • 4142 перегляди