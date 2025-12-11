Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"

$42.280.10
17:49 • 6418 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 12256 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 15537 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 19011 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 26799 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17253 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19212 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16298 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16547 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16882 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 22870 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 23920 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 38898 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 21359 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 7416 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 26800 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 38920 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 42057 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 53459 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 54533 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 23940 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 29084 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 34584 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30365 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39156 перегляди
Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"

Київ • УНН

 • 118 перегляди

BBC News Україна назвала переможців 21-ї літературної премії Книга року BBC 2025. Роман Лєни Лягушонкової "Мій прапор запісяв котик" став Книгою року, а Мирослав Лаюк переміг у номінації Есеїстика.

Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"

BBC News Україна оголосила переможців 21-ї літературної премії Книга року BBC 2025. Книгою року ВВС 2025 став роман Лєни Лягушонкової "Мій прапор запісяв котик", передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

У номінації Книга року BBC-Есеїстика 2025 переміг Мирослав Лаюк зі збіркою репортажів і есеїв "Списки".

Переможцем Дитячої книги року BBC-2025 став роман Катерини Штанко "Вершники дощу".

Конкурс "Книга року BBC" проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року журі обирало фіналістів серед 41 видання.

"Машина, що мислить": книга про Nvidia Стівена Вітта визнана найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією Financial Times04.12.25, 12:14 • 2774 перегляди

Антоніна Туманова

Культура