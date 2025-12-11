Книгою року ВВС 2025 став роман "Мій прапор запісяв котик"

BBC News Україна оголосила переможців 21-ї літературної премії Книга року BBC 2025. Книгою року ВВС 2025 став роман Лєни Лягушонкової "Мій прапор запісяв котик", передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

У номінації Книга року BBC-Есеїстика 2025 переміг Мирослав Лаюк зі збіркою репортажів і есеїв "Списки".

Переможцем Дитячої книги року BBC-2025 став роман Катерини Штанко "Вершники дощу".

Конкурс "Книга року BBC" проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року журі обирало фіналістів серед 41 видання.

