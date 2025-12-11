Книгой года BBC 2025 стал роман "Мой флаг обмочил котик"

BBC News Украина объявила победителей 21-й литературной премии Книга года BBC 2025. Книгой года ВВС 2025 стал роман Лены Лягушонковой "Мой флаг описал котик", передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

В номинации Книга года BBC-Эссеистика 2025 победил Мирослав Лаюк со сборником репортажей и эссе "Списки".

Победителем Детской книги года BBC-2025 стал роман Екатерины Штанко "Всадники дождя".

Конкурс "Книга года BBC" проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В этом году жюри выбирало финалистов среди 41 издания.

