17:49 • 6220 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 12070 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 15396 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 18872 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 26609 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17225 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19188 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16284 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16531 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16870 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзивы
Книгой года BBC 2025 стал роман "Мой флаг обмочил котик"

Киев • УНН

 • 42 просмотра

BBC News Украина назвала победителей 21-й литературной премии Книга года BBC 2025. Роман Лены Лягушонковой "Мой флаг обмочил котик" стал Книгой года, а Мирослав Лаюк победил в номинации Эссеистика.

Книгой года BBC 2025 стал роман "Мой флаг обмочил котик"

BBC News Украина объявила победителей 21-й литературной премии Книга года BBC 2025. Книгой года ВВС 2025 стал роман Лены Лягушонковой "Мой флаг описал котик", передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

В номинации Книга года BBC-Эссеистика 2025 победил Мирослав Лаюк со сборником репортажей и эссе "Списки".

Победителем Детской книги года BBC-2025 стал роман Екатерины Штанко "Всадники дождя".

Конкурс "Книга года BBC" проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В этом году жюри выбирало финалистов среди 41 издания.

"Мыслящая машина": книга Стивена Уитта о Nvidia признана лучшей бизнес-книгой 2025 года по версии Financial Times04.12.25, 12:14 • 2774 просмотра

Антонина Туманова

Культура