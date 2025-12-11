Книгой года BBC 2025 стал роман "Мой флаг обмочил котик"
Киев • УНН
BBC News Украина назвала победителей 21-й литературной премии Книга года BBC 2025. Роман Лены Лягушонковой "Мой флаг обмочил котик" стал Книгой года, а Мирослав Лаюк победил в номинации Эссеистика.
В номинации Книга года BBC-Эссеистика 2025 победил Мирослав Лаюк со сборником репортажей и эссе "Списки".
Победителем Детской книги года BBC-2025 стал роман Екатерины Штанко "Всадники дождя".
Конкурс "Книга года BBC" проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В этом году жюри выбирало финалистов среди 41 издания.
