ukenru
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

"Мыслящая машина": книга Стивена Уитта о Nvidia признана лучшей бизнес-книгой 2025 года по версии Financial Times

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Книга Стивена Уитта "Мыслящая машина: Дженсен Хуанг, Nvidia и самый желанный в мире микрочип" получила награду "Бизнес-книга года 2025" от Financial Times. Она рассказывает об эволюции Nvidia и пути ее основателя Дженсена Хуанга.

"Мыслящая машина": книга Стивена Уитта о Nvidia признана лучшей бизнес-книгой 2025 года по версии Financial Times

Книга «Мыслящая машина: Дженсен Хуанг, Nvidia и самый желанный в мире микрочип» американского журналиста Стивена Уитта стала лучшей бизнес-книгой 2025 года по версии издания Financial Times и компании Schroders. Об этом организаторы премии Business Book of the Year 2025 сообщили вечером 3 декабря, передает Forbes, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в книге The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip Уитт рассказывает об эволюции Nvidia от истории основания и поставки графических процессоров для видеоигр до производства самых желанных в мире микрочипов для ИИ. Автор описывает путь основателя Nvidia Дженсена Хуанга, иммигранта в США, который начинал с мытья посуды в закусочной Denny’s и стал СЕО самой дорогой корпорации в мире.

Книга вышла в апреле 2025 года и получила преимущественно положительные отзывы. Ее рейтинг на Goodreads – 4,34 из 5. Свои оценки на платформе оставили почти 1800 читателей.

Победа в Business Book of the Year принесла Стивену Уитту £30 000 награды. Еще пять финалистов получили по £10 000. Среди них – книги «Дом Huawei: В секретном мире самой мощной компании Китая» Евы Доу, «Изобилие: Как мы строим лучшее будущее» Эзры Кляйна и Дерека Томпсона.

Команда Трампа рассматривает возможность продажи чипов Nvidia H200 в Китай21.11.25, 22:39 • 5019 просмотров

Справка

Nvidia – американская технологическая компания, основанная в 1993 году, которая специализируется на производстве графических процессоров (GPU), аппаратного обеспечения для вычислений и микрочипов для искусственного интеллекта. Компания стала ключевым игроком в области видеоигр, высокопроизводительных вычислений и разработки ИИ.

Дженсен Хуанг – соучредитель и генеральный директор Nvidia, родился на Тайване, иммигрировал в США. Начал карьеру с простых работ, но сумел превратить Nvidia в одного из глобальных лидеров в технологическом секторе. Он известен стратегическим видением в развитии графических процессоров и решений для искусственного интеллекта, а также активным участием в популяризации технологий следующего поколения.

Дополнение

Премия «Бизнес-книга года» от Financial Times основана в 2005 году. Ежегодно она отмечает издания, предлагающие глубокий анализ и интересный взгляд на современные бизнес-проблемы: от менеджмента и технологий до изменения климата и экономики. Победители и финалисты премии получают денежное вознаграждение.

С 2023 года спонсором премии выступает компания по управлению активами Schroders. В 2014-2022 годах эту роль выполняла McKinsey & Company, а в 2005–2013 – Goldman Sachs. Жюри премии возглавляет Рула Халаф – редактор Financial Times. В состав судей входят топ-менеджеры международных компаний, инвесторы и признанные профессора.

В 2024 году звание лучшей бизнес-книги года по версии FT получила работа Supremacy: AI, ChatGPT, and the Race That Will Change the World Парми Олсон. Она посвящена конкуренции в развитии ИИ между основателями OpenAI Сэмом Альтманом и DeepMind Демисом Хасабисом. В 2023-м в премии от Financial Times победила книга профессора Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон Right Kind of Wrong о том, как правильно ошибаться.

Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ20.11.25, 11:59 • 3404 просмотра

Ольга Розгон

