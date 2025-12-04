$42.200.13
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 29518 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 30382 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 41550 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 48829 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26282 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29352 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26119 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25944 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31170 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
"Машина, що мислить": книга про Nvidia Стівена Вітта визнана найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією Financial Times

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Книга Стівена Вітта "Машина, що мислить: Дженсен Хуанг, Nvidia та найбажаніший у світі мікрочип" отримала нагороду "Бізнес-книга року 2025" від Financial Times. Вона розповідає про еволюцію Nvidia та шлях її засновника Дженсена Хуанга.

"Машина, що мислить": книга про Nvidia Стівена Вітта визнана найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією Financial Times

Книга "Машина, що мислить: Дженсен Хуанг, Nvidia та найбажаніший у світі мікрочип" американського журналіста Стівена Вітта стала найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією видання Financial Times і компанії Schroders. Про це організатори премії Business Book of the Year 2025 повідомили ввечері 3 грудня, передає Forbes, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у книзі The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip Вітт розповідає про еволюцію Nvidia від історії заснування та постачання графічних процесорів для відеоігор до виробництва найбажаніших у світі мікрочипів для ШІ. Автор описує шлях засновника Nvidia Дженсена Хуанга, іммігранта у США, який починав із миття посуду в закусочній Denny’s і став СЕО найдорожчої корпорації у світі.

Книга вийшла у квітні 2025 року й отримала переважно схвальні відгуки. Її рейтинг на Goodreads – 4,34 із 5. Свої оцінки на платформі залишили майже 1800 читачів. 

Перемога у Business Book of the Year принесла Стівену Вітту £30 000 нагороди. Ще пʼять фіналістів отримали по £10 000. Серед них – книги "Дім Huawei: У таємному світі найпотужнішої компанії Китаю" Єви Доу, "Достаток: Як ми будуємо краще майбутнє" Езра Кляйна та Дерека Томпсона.

Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю21.11.25, 22:39 • 5019 переглядiв

Довідково

Nvidia – американська технологічна компанія, заснована в 1993 році, яка спеціалізується на виробництві графічних процесорів (GPU), апаратного забезпечення для обчислень та мікрочипів для штучного інтелекту. Компанія стала ключовим гравцем у галузі відеоігор, високопродуктивних обчислень та розробки ШІ.

Дженсен Хуанг – співзасновник і генеральний директор Nvidia, народився на Тайвані, іммігрував до США. Почав кар’єру з простих робіт, але зумів перетворити Nvidia на одного з глобальних лідерів у технологічному секторі. Він відомий стратегічним баченням у розвитку графічних процесорів та рішень для штучного інтелекту, а також активною участю у популяризації технологій наступного покоління.

Доповнення

Премія "Бізнес-книга року" від Financial Times заснована у 2005 році. Щорічно вона відзначає видання, що пропонують глибокий аналіз та цікавий погляд на сучасні бізнес-проблеми: від менеджменту і технологій до зміни клімату й економіки. Переможці та фіналісти премії отримують грошову винагороду. 

Із 2023 року спонсором премії виступає компанія з управління активами Schroders. У 2014-2022 роках цю роль виконувала McKinsey & Company, а в 2005–2013 – Goldman Sachs. Журі премії очолює Рула Халаф – редакторка Financial Times. До складу суддів входять топменеджери міжнародних компаній, інвестори та визнані професори.

У 2024 році звання найкращої бізнес-книги року за версією FT отримала робота Supremacy: AI, ChatGPT, and the Race That Will Change the World Пармі Олсон. Вона присвячена конкуренції у розвитку ШІ між засновниками OpenAI Семом Альтманом і DeepMind Демісом Хасабісом. У 2023-му в премії від Financial Times перемогла книга професорки Гарвардської школи бізнесу Емі Едмондсон Right Kind of Wrongпро те, як правильно помилятися. 

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ20.11.25, 11:59 • 3404 перегляди

Ольга Розгон

