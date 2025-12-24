Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2025 года
Украинский ПЕН в восьмой раз составил список лучших отечественных изданий года, в который вошли 252 книги. Среди них проза, поэзия, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика.
В этом году, несмотря на российские атаки на типографии, библиотеки и книжные склады, в Украине пишут и печатают много интересных книг. В актуальный перечень входят прозаические и поэтические новинки, переводы, драматургия, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика
Так, среди лучших книг в номинации "Художественная литература" в 37 украинских прозаических произведений вошли, в частности, книги Андрея Любки, Анки Вознюк, Сергея Демчука, Тамары Гориха-Зерня, Евгении Кузнецовой, Ивана Нечуя-Левицкого, Лены Лягушонковой. В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Цилык, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.
В список в жанре "Нон-фикшн" попали книги Вячеслава Брюховецкого, Леси Бондарук, Кшиштофа Чижевского, Марчина Зарембы.
Среди эссеистики выделены произведения Артема Чеха, Артура Дроня, Веры Агеевой, Мирослава Лаюка, Оксаны Забужко.
В категории биография / мемуары / интервью / эпистолярий / дневники (на украинском и переводы) - издания "Свободные голоса Крыма", "Оленовка. Преступление. Память. Сломанная система", "Частный Шевченко. Сборник статей о повседневной жизни поэта".
В список лучших изданий для детей и подростков вошли произведения Анастасии Ермалаевой, Анатолия Днистрового, Галины Ткачук, Кати Штанко, Оксаны Лущевской, Тани Пьянковой.
Полный список лучших произведений можно посмотреть по ссылке.
