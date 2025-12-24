Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2025 года

Украинский ПЕН в восьмой раз составил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение года, в него вошли 252 книги. Об этом сообщили на сайте организации, пишет УНН.

В этом году, несмотря на российские атаки на типографии, библиотеки и книжные склады, в Украине пишут и печатают много интересных книг. В актуальный перечень входят прозаические и поэтические новинки, переводы, драматургия, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика