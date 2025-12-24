Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2025 года

$42.100.05
Эксклюзив
11:46 • 7510 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 7768 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 12281 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 29532 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 46146 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 61943 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 68937 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41537 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 52399 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22285 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 7516 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 61944 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 38078 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 68938 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 52399 просмотра
Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2025 года

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинский ПЕН в восьмой раз составил список лучших отечественных изданий года, в который вошли 252 книги. Среди них проза, поэзия, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика.

Украинский ПЕН назвал лучшие книги 2025 года

Украинский ПЕН в восьмой раз составил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение года, в него вошли 252 книги. Об этом сообщили на сайте организации, пишет УНН.

В этом году, несмотря на российские атаки на типографии, библиотеки и книжные склады, в Украине пишут и печатают много интересных книг. В актуальный перечень входят прозаические и поэтические новинки, переводы, драматургия, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика

- говорится в сообщении.

Так, среди лучших книг в номинации "Художественная литература" в 37 украинских прозаических произведений вошли, в частности, книги Андрея Любки, Анки Вознюк, Сергея Демчука, Тамары Гориха-Зерня, Евгении Кузнецовой, Ивана Нечуя-Левицкого, Лены Лягушонковой. В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Цилык, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.

"Мыслящая машина": книга Стивена Уитта о Nvidia признана лучшей бизнес-книгой 2025 года по версии Financial Times04.12.25, 12:14 • 2841 просмотр

В список в жанре "Нон-фикшн" попали книги Вячеслава Брюховецкого, Леси Бондарук, Кшиштофа Чижевского, Марчина Зарембы.

Среди эссеистики выделены произведения Артема Чеха, Артура Дроня, Веры Агеевой, Мирослава Лаюка, Оксаны Забужко.

В категории биография / мемуары / интервью / эпистолярий / дневники (на украинском и переводы) - издания "Свободные голоса Крыма", "Оленовка. Преступление. Память. Сломанная система", "Частный Шевченко. Сборник статей о повседневной жизни поэта".

В список лучших изданий для детей и подростков вошли произведения Анастасии Ермалаевой, Анатолия Днистрового, Галины Ткачук, Кати Штанко, Оксаны Лущевской, Тани Пьянковой.

Полный список лучших произведений можно посмотреть по ссылке

Книгой года BBC 2025 стал роман "Мой флаг обмочил котик"11.12.25, 21:45 • 4142 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Война в Украине
Тарас Шевченко
Украина