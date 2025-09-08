Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде

Став відомий повний список переможців MTV Video Music Awards 2025. Леді Гага не тільки тріумфувала з 12 номінаціями, а ще й зуміла опинитися в двох місцях одночасно: в рамках свого туру "Mayhem Bal" у Медісон-сквер-гарден, а також на церемонії MTV VMAs 2025.

Передає УНН із посиланням на The Guardian та CNN.

Деталі

Оголошено переможців престижної церемонії MTV Video Music Awards 2025, яка відбулася напередодні. Очолила список номінантів з 12 номінантами Леді Гага. Поп-зірка виграла перший трофей вечора "Moon Person" — артист року. Американська співачка та музична продюсерка отримала його з рук Ленні Кравіца.

Я не можу описати, що це для мене означає - повідомила Леді Гага в емоційному зверненні.

Зіркова авторка-виконавиця присвятила нагороду своїм шанувальникам.

У своїй промові Леді Гага сказала, що не може залишатися до кінця церемонії нагородження, оскільки їй потрібно виступати в Медісон-сквер-гарден у рамках свого розпроданого туру Mayhem. Цікаво, що виконання пісень "Abracadabra" та "The Dead Dance" Леді Гагою транслювалося у записі під час церемонії.

Ще однією переможницею стала Аріана Гранде, яка виграла три нагороди, серед яких Moon Person Awards за відео року.

Цей проект про важку працю, яка зцілює всілякі травми, повертається додому до нашого молодого "я" та створює безпеку у власному житті, що є процесом, що триває все життя, та щоденною вправою. Якщо ви на цьому шляху, будь ласка, продовжуйте вперед, бо я обіцяю, що попереду світліші дні - сказала Гранде, приймаючи нагороду.

Три нагороди дісталися Сабріні Карпентер. Американська акторка, співачка та фотомодель разом з танцюристами, які несли плакати із закликами до підтримки прав трансгендеріввиконала, виконала декілька пісень. Серед них - "Tears" з альбому "Man’s Best Friend".

На церемонії також "засвітилися" Бейонсе і Тейлор Свіфт. Зазначимо, що обидві поділили найбільшу кількість перемог на VMA – по 30 кожна.

Але цього разу зірки були номіновані лише в категорії "Артист року".

Повний список переможців

Вручення премії MTV Video Music Awards 2025

Відео року

Аріана Гранде – "Brighter Days Ahead" *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Біллі Айліш – "BIRDS OF A FATHER"

Кендрік Ламар – "Not Like Us"

Леді Гага та Бруно Марс – "Die With A Smile"

РОЗЕ та Бруно Марс – "APT".

Сабріна Карпентер – "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Леді Гага отримує нагороду "Артист року" на сцені під час церемонії MTV Video Music Awards.

Леді Гага отримує нагороду "Артист року" на сцені під час церемонії MTV Video Music Awards. Анджела Вайс/AFP/Getty Images

Артист року

Bad Bunny

Бейонсе

Кендрік Ламар

Леді Гага - *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Морган Воллен

Тейлор Свіфт

The Weeknd

Пісня року

Алекс Воррен – "Ordinary"

Біллі Айліш – "BIRDS OF A FATHER"

Doechii – "Anxiety"

Ед Ширан – "Sapphire"

Грейсі Абрамс – "I Love You, I'm Sorry"

Леді Гага та Бруно Марс – "Die With A Smile"

Lorde – "What Was That"

ROSÉ та Бруно Марс – "APT". - *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Тейт МакРей - "Спортивний автомобіль"

The Weeknd, Playboi Carti - "Вічний"

Найкращий виконавець

Алекс Воррен *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Елла Ленглі

Джіджі Перес

Лола Янг

sombr

The Marías

Найкращий поп-артист

Аріана Гранде *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Чарлі xcx

Джастін Бібер

Лорд

Майлі Сайрус

Сабріна Карпентер

Тейт МакРей

Найкращий альбом

Bad Bunny - "Я МАРІВ ЗРОБИТИ МОЖЕ ФОТО"

Кендрік Ламар - "GNX"

Леді Гага - "Mayhem"

Морган Воллен - "I’m The Problem"

Сабріна Карпентер - "Short n’ Sweet" *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

Найкраща співпраця

Бейлі Циммерман з Люком Комбсом - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"

Кендрік Ламар та SZA - "Luther"

Леді Гага та Бруно Марс - "Die With A Smile" *ПЕРЕМОЖЦІ

Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me A Drink"

РОЖЕВЕ & Bruno Mars – "APT".

Selena Gomez, Benny Blanco – "Sunset Blvd"

Найкращий поп-хіт

Alex Warren – "Ordinary"

Ariana Grande – "brighter days ahead" *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Ed Sheeran – "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT".

Сабріна Карпентер – "Manchild"

Найкращий хіп-хоп

Doechii – "Anxiety"

Drake – "NOKIA"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LL COOL J ft. Eminem – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4X4"

Найкращий R&B

Chris Brown – "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"

Mariah Carey – "Type Dangerous" *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"

Summer Walker – "Heart Of A Woman"

SZA – "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Виступ року за версією MTV Push

Серпень 2024: Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"

Вересень 2024: Ayra Starr, "Last Heartbreak Song"

Жовтень 2024: Mark Ambor, "Belong Together"

Листопад 2024: Lay Bankz, "Graveyard"

Грудень 2024: Dasha, "Bye Bye Bye"

Січень 2025: KATSEYE, "Touch" - *ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Лютий 2025: Джордан Адетунджі, "Келані"

Березень 2025: Леон Томас, "Так, це так"

Квітень 2025: Лівінгстон, "Тінь"

Травень 2025: Даміано Девід, "Наступного літа"

Червень 2025: Джіджі Перес, "Пісня моряка"

Липень 2025: Взірець для наслідування, "Саллі, коли закінчиться вино"

Переможці Канн 2025 року: повний список 78-го кінофестивалю