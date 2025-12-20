$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 14847 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 17384 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 13464 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 15926 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 23930 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 27758 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25189 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24461 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19950 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Публікації
Ексклюзиви
220 бойових зіткнень на фронті: ворог скинув понад 100 керованих авіабомб - Генштаб

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Від початку доби 20 грудня на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень. російські загарбники завдали 42 авіаційних удари, скинувши 101 керовану бомбу, та залучили 1684 дрони-камікадзе.

220 бойових зіткнень на фронті: ворог скинув понад 100 керованих авіабомб - Генштаб

Від початку доби 20 грудня на фронті відбулося 220 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни19.12.25, 14:21 • 3264 перегляди

На Краматорському напрямку противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, чотири термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ та три БпЛА, також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор 13 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки у районі Щербаків та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо

19 грудня російська армія втратила щонайменше 1090 військових, 37 артилерійських систем та 1 бойову броньовану машину. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 склали близько 1 195 610 осіб.

"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості20.12.25, 16:59 • 3636 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ