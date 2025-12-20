220 боевых столкновений на фронте: враг сбросил более 100 управляемых авиабомб - Генштаб

С начала суток 20 декабря на фронте произошло 220 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе и совершили 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять атак российских захватчиков. Враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григоровки. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг сегодня совершил шесть наступательных действий в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении враг десять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

На Краматорском направлении противник трижды пытался идти вперед на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 оккупантов, 107 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, четыре терминала спутниковой связи, средство РЭБ и три БпЛА, также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степное, Вишневое и Злагода, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор 13 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

Напомним

19 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1090 военных, 37 артиллерийских систем и 1 боевую бронированную машину. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 составили около 1 195 610 человек.

"Мир лучше войны, но не любой ценой": Зеленский заявил, что соглашения еще нет, и указал, что нужно для его действенности