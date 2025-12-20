220 боевых столкновений на фронте: враг сбросил более 100 управляемых авиабомб - Генштаб

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 8116 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 14738 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 17273 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 13403 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 15882 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 23894 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 27727 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25181 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24452 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19944 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной20 декабря, 13:37 • 21966 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 27996 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 14606 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 17326 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 9020 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 9188 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 17268 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 84864 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 60045 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 68117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Андрей Сибига
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon19:10 • 1134 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 2146 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 17441 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 14710 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 28151 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
FIFA (серия видеоигр)

220 боевых столкновений на фронте: враг сбросил более 100 управляемых авиабомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

С начала суток 20 декабря на фронте зафиксировано 220 боевых столкновений. российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив 101 управляемую бомбу, и задействовали 1684 дрона-камикадзе.

220 боевых столкновений на фронте: враг сбросил более 100 управляемых авиабомб - Генштаб

С начала суток 20 декабря на фронте произошло 220 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе и совершили 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять атак российских захватчиков. Враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григоровки. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг сегодня совершил шесть наступательных действий в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении враг десять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3264 просмотра

На Краматорском направлении противник трижды пытался идти вперед на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 оккупантов, 107 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, четыре терминала спутниковой связи, средство РЭБ и три БпЛА, также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степное, Вишневое и Злагода, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор 13 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

Напомним

19 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1090 военных, 37 артиллерийских систем и 1 боевую бронированную машину. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 составили около 1 195 610 человек.

"Мир лучше войны, но не любой ценой": Зеленский заявил, что соглашения еще нет, и указал, что нужно для его действенности20.12.25, 16:59 • 3634 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск