ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства активы бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании, российского предпринимателя Петра Кононенко. Об этом говорится в решении ВАКС, передает УНН.

Детали

Как отмечается, суд частично удовлетворил административный иск Министерства юстиции. В доход государства взыщут:

недвижимое имущество;

средства, размещенные на банковских счетах;

доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ;

ценные бумаги;

имущественные права на торговые марки;

промышленные образцы и огнестрельное оружие.

В доход государства взысканы корпоративные права (Мотор банк, Мотор Гарант (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства (довольно значительная сумма), оружие и другие активы. В то же время по конфискации отдельных активов "третьих лиц" ВАКС отказал. - заявила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых.

Дополнение

В ВАКС отметили, что Богуслаев и Кононенко могут обжаловать решение в течение 5 дней.

Напомним,

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 июня 2024 года бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику, которых обвиняют в коллаборационизме, пособничестве России и содействии террористической организации.