В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом
Киев • УНН
В Запорожье женщина выбросила свою 8-летнюю дочь из окна 9-го этажа, а затем прыгнула сама. Обе госпитализированы, полиция устанавливает обстоятельства.
В Запорожье женщина выбросила из окна квартиры на 9-м этаже свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом, полиция устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.
Детали
Предварительно, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило от врачей скорой.
Обе пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
