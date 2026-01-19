В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 5298 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 7620 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 5150 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13107 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 20868 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 33956 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55445 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 44836 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109480 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 5290 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 7606 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 19601 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 56359 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 94813 просмотра
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 9856 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 9918 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 22046 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 34586 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 31123 просмотра
В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

Киев • УНН

 • 3002 просмотра

В Запорожье женщина выбросила свою 8-летнюю дочь из окна 9-го этажа, а затем прыгнула сама. Обе госпитализированы, полиция устанавливает обстоятельства.

В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

В Запорожье женщина выбросила из окна квартиры на 9-м этаже свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом, полиция устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.

Детали

Предварительно, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило от врачей скорой.

5-летний ребенок выпал из окна шестого этажа в Одессе05.11.25, 10:36

Обе пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27.11.25, 09:34

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Запорожье