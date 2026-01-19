В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

В Запорожье женщина выбросила из окна квартиры на 9-м этаже свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом, полиция устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.

Детали

Предварительно, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило от врачей скорой.

Обе пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

