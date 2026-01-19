У Запоріжжі жінка викинула доньку з 9-го поверху і стрибнула слідом

У Запоріжжі жінка викинула з вікна квартири на 9-му поверсі свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом, поліція встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Запорізької області.

Деталі

Попередньо, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Повідомлення про подію надійшло від лікарів швидкої.

Обох постраждалих госпіталізовано, на місці події працюють поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.

