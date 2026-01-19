$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 40 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 178 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 364 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 10775 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 18148 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 32138 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 53798 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 43852 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 75818 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 108777 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Запоріжжі жінка викинула доньку з 9-го поверху і стрибнула слідом

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Запоріжжі жінка викинула свою 8-річну доньку з вікна 9-го поверху, а потім стрибнула сама. Обох госпіталізовано, поліція встановлює обставини.

У Запоріжжі жінка викинула доньку з 9-го поверху і стрибнула слідом

У Запоріжжі жінка викинула з вікна квартири на 9-му поверсі свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом, поліція встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Запорізької області.

Деталі

Попередньо, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Повідомлення про подію надійшло від лікарів швидкої.

5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі05.11.25, 10:36 • 3760 переглядiв

Обох постраждалих госпіталізовано, на місці події працюють поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.

У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27.11.25, 09:34 • 16790 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Запоріжжя