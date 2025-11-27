У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер

У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця, повідомили у ГУНП в Тернопільській області, пише УНН.

26 листопада на спецлінію "102" надійшла інформація від лікарів про те, що у відділенні інтенсивної терапії помер 18-річний пацієнт.

Під час перевірки стало відомо, що юнака в ніч з 19 на 20 листопада до лікарні з важкими тілесними ушкодженнями привезла бригада екстреної медичної допомоги.

Студент випав з вікна третього поверху гуртожитку. Потерпілий - житель Хмельницької області. Майже тиждень лікарі боролися за життя підлітка, але врятувати хлопця не вдалося