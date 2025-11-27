У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
Київ • УНН
У Тернополі 18-річний студент помер у лікарні після падіння з вікна третього поверху гуртожитку. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок.
У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця, повідомили у ГУНП в Тернопільській області, пише УНН.
Деталі
26 листопада на спецлінію "102" надійшла інформація від лікарів про те, що у відділенні інтенсивної терапії помер 18-річний пацієнт.
Під час перевірки стало відомо, що юнака в ніч з 19 на 20 листопада до лікарні з важкими тілесними ушкодженнями привезла бригада екстреної медичної допомоги.
Студент випав з вікна третього поверху гуртожитку. Потерпілий - житель Хмельницької області. Майже тиждень лікарі боролися за життя підлітка, але врятувати хлопця не вдалося
За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі05.11.25, 10:36 • 3638 переглядiв