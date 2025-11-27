У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 976 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 6544 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 6496 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 30035 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 31075 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 63664 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32578 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31034 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21445 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13198 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.9м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27 листопада, 00:04 • 6026 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 18021 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 18203 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 11321 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 18173 перегляди
Публікації
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 6530 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 30889 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 63656 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 35482 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 34924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 3326 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 39424 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 73552 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 89776 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 89504 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер

Київ • УНН

 • 2898 перегляди

У Тернополі 18-річний студент помер у лікарні після падіння з вікна третього поверху гуртожитку. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок.

У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер

У Тернополі студент випав з вікна третього поверху гуртожитку і помер у лікарні, слідчі поліції встановлюють деталі, які призвели до смерті хлопця, повідомили у ГУНП в Тернопільській області, пише УНН.

Деталі

26 листопада на спецлінію "102" надійшла інформація від лікарів про те, що у відділенні інтенсивної терапії помер 18-річний пацієнт.

Під час перевірки стало відомо, що юнака в ніч з 19 на 20 листопада до лікарні з важкими тілесними ушкодженнями привезла бригада екстреної медичної допомоги.

Студент випав з вікна третього поверху гуртожитку. Потерпілий - житель Хмельницької області. Майже тиждень лікарі боролися за життя підлітка, але врятувати хлопця не вдалося

- повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". 

5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі05.11.25, 10:36 • 3638 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Хмельницька область
Тернопіль