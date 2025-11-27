В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер
В Тернополе 18-летний студент скончался в больнице после падения из окна третьего этажа общежития. Полиция расследует инцидент как несчастный случай.
В Тернополе студент выпал из окна третьего этажа общежития и умер в больнице, следователи полиции устанавливают детали, которые привели к смерти парня, сообщили в ГУНП в Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
26 ноября на спецлинию "102" поступила информация от врачей о том, что в отделении интенсивной терапии умер 18-летний пациент.
В ходе проверки стало известно, что юношу в ночь с 19 на 20 ноября в больницу с тяжелыми телесными повреждениями привезла бригада экстренной медицинской помощи.
Студент выпал из окна третьего этажа общежития. Пострадавший - житель Хмельницкой области. Почти неделю врачи боролись за жизнь подростка, но спасти парня не удалось
По данному факту следователи полиции открыли производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
