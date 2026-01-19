МВФ повысил глобальный прогноз благодаря буму искусственного интеллекта и изменению таможенной политики

МВФ повысил прогноз глобального роста на 2026 год благодаря активным инвестициям в искусственный интеллект и смягчению таможенной политики США. Эксперты отмечают, что рынки успешно адаптировались к предыдущим вызовам и демонстрируют рост производительности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Мы считаем, что глобальный рост остается достаточно устойчивым", – сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас. Он добавил, что нынешние прогнозы превышают ожидания, сделанные до избрания Дональда Трампа на второй президентский срок в октябре 2024 года.

По его словам, мировая экономика успешно "сбрасывает с себя" торговые и тарифные сбои 2025 года. Предприятия адаптировались к более высоким американским пошлинам, переориентировав цепочки поставок. Торговые соглашения снизили некоторые тарифы, а Китай перенаправил экспорт на рынки вне США.

Американская экономика вырастет на 2,4% в 2026 году – на 0,3 процентного пункта больше, чем предполагалось ранее. Это частично объясняется масштабными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта: центры обработки данных, мощные чипы и энергосистемы.

Бум искусственного интеллекта стимулирует активность не только в США. Испания получила повышение прогноза на 2026 год на 0,3 процентного пункта до 2,3%. Великобритания сохранила оценку на уровне 1,3%, также благодаря технологическим инвестициям.

Гуриншас предупредил, что безумные темпы бума ИИ создают риски усиления инфляции. В то же время, если ожидания относительно роста производительности и прибылей не оправдаются, это может повлечь за собой коррекцию высоких рыночных оценок и ограничить спрос.

МВФ определил искусственный интеллект среди рисков, имеющих негативный потенциал. Другие угрозы включают нарушение цепей поставок из-за геополитической напряженности и новые обострения торговых конфликтов.

Китай продемонстрирует рост 4,5% в 2026 году – ниже 5,0% в 2025-м, но на 0,3 процентного пункта выше октябрьских оценок. Повышение отражает снижение американских тарифов на китайские товары на 10 процентных пунктов в течение года и перенаправление экспорта в Юго-Восточную Азию и Европу.

Еврозона вырастет на 1,3% в 2026 году – на 0,1 процентного пункта больше октябрьского прогноза. Это связано с увеличением государственных расходов в Германии и лучшими показателями Испании и Ирландии.

По прогнозам МВФ, глобальная инфляция продолжит снижаться с 4,1% в 2025 году до 3,8% в 2026-м и 3,4% в 2027-м.

