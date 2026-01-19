МВФ підвищив глобальний прогноз завдяки буму штучного інтелекту та зміні митної політики

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:12 • 720 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 4476 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 9632 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 11987 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 14333 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13739 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 30423 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30850 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17854 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23380 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 23084 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 25961 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 45965 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 23980 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 17092 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 14324 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 30417 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 30847 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 46042 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 69803 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Денис Шмигаль
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 7152 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 26033 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 23141 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 29460 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 41704 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Boeing 747

МВФ підвищив глобальний прогноз завдяки буму штучного інтелекту та зміні митної політики

Київ • УНН

 • 44 перегляди

МВФ підвищив прогноз глобального зростання на 2026 рік через інвестиції в ШІ та пом'якшення митної політики США. Світова економіка успішно адаптується до викликів, демонструючи зростання продуктивності.

МВФ підвищив глобальний прогноз завдяки буму штучного інтелекту та зміні митної політики

МВФ підвищив прогноз глобального зростання на 2026 рік завдяки активним інвестиціям у штучний інтелект та пом'якшенню митної політики США. Експерти зазначають, що ринки успішно адаптувалися до попередніх викликів і демонструють зростання продуктивності. Про це повідомляє  Reuters, пише УНН.

Деталі

"Ми вважаємо, що глобальне зростання залишається досить стійким", – сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуреншас. Він додав, що нинішні прогнози перевищують очікування, зроблені до обрання Дональда Трампа на другий президентський термін у жовтні 2024 року.

За його словами, світова економіка успішно "скидає з ладу" торговельні та тарифні збої 2025 року. Підприємства адаптувалися до вищих американських мит, переорієнтувавши ланцюги поставок. Торговельні угоди знизили деякі тарифи, а Китай перенаправив експорт на ринки поза США.

Американська економіка зросте на 2,4% у 2026 році – на 0,3 процентного пункту більше, ніж передбачалося раніше. Це частково пояснюється масштабними інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту: центри обробки даних, потужні чіпи та енергосистеми.

Бум штучного інтелекту стимулює активність не лише у США. Іспанія отримала підвищення прогнозу на 2026 рік на 0,3 процентного пункту до 2,3%. Великобританія зберегла оцінку на рівні 1,3%, також завдяки технологічним інвестиціям.

МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 55331 перегляд

Гуреншас попередив, що шалені темпи буму ШІ створюють ризики посилення інфляції. Водночас, якщо очікування щодо зростання продуктивності та прибутків не справдяться, це може спричинити корекцію високих ринкових оцінок та обмежити попит.

МВФ визначив штучний інтелект серед ризиків, що мають негативний потенціал. Інші загрози включають порушення ланцюгів поставок через геополітичну напруженість та нові загострення торговельних конфліктів.

Китай продемонструє зростання 4,5% у 2026 році – нижче за 5,0% у 2025-му, але на 0,3 процентного пункту вище жовтневих оцінок. Підвищення відображає зниження американських тарифів на китайські товари на 10 процентних пунктів протягом року та перенаправлення експорту до Південно-Східної Азії й Європи.

Єврозона зросте на 1,3% у 2026 році – на 0,1 процентного пункту більше за жовтневий прогноз. Це пов'язано зі збільшенням державних витрат у Німеччині та кращими показниками Іспанії й Ірландії.

За прогнозами МВФ, глобальна інфляція продовжить знижуватися з 4,1% у 2025 році до 3,8% у 2026-му та 3,4% у 2027-му.

МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження05.12.25, 11:19 • 2988 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Вибори в США
Тренд
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Ірландія
Reuters
Дональд Трамп
Велика Британія
Іспанія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки