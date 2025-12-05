$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 8476 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 23643 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 34814 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 31615 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 53578 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 32336 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 52863 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23985 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23133 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 23219 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження

Київ • УНН

 • 112 перегляди

МВФ вітає обговорення в Європі щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Фонд наголошує на відповідності міжнародному праву та непорушенні функціонування світової валютної системи.

МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження

МВФ вітає активні обговорення в Європі щодо фінансової підтримки України, у тому числі з використанням заморожених російських активів, у тому числі тих, що зберігаються у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear, і при цьому ще раз повторило пораду, "що будь-які дії, пов'язані з використанням знерухомлених активів рф, повинні відповідати міжнародному та внутрішньому праву та не підривати функціонування міжнародної валютної системи", про що заявила речниця МВФ Джулі Козак на брифінгу 4 грудня, пише УНН.

Щодо питання російських активів. Тут я можу сказати, що ми вітаємо активні дискусії в Європі щодо підтримки України та мету зробити це таким чином, щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України. Ми уважно стежимо за цими обговореннями, звичайно, включаючи варіанти, які передбачають використання залишків готівки Euroclear, що генеруються знерухомленими активами росії, зберігаючи при цьому базову претензію росії

- зазначила Козак.

І просто нагадую, що персонал та керівництво МВФ послідовно радили, що будь-які дії, пов'язані з використанням знерухомлених активів росії, повинні відповідати міжнародному та внутрішньому праву та не підривати функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що [російські] європейські політики цінують ці важливі міркування

- вказала речниця МВФ.

Доповнення

Бельгія побоюється, що росія застосує заходи помсти проти країни як вдома, так і за кордоном, і вимагає залізних фінансових гарантій від столиць ЄС, перш ніж він навіть розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених у Euroclear російських активів для надання "репараційного кредиту" для фінансування України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя 5 грудня на приватну вечерю за участю керівництва Єврокомісії, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро.

Лідери ЄС мають обговорити ініціативу в Брюсселі 18 грудня. Невдача у досягненні угоди може змусити уряди ЄС використовувати гроші платників податків для забезпечення фінансування України.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Euroclear
Україна