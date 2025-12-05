МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження

МВФ вітає активні обговорення в Європі щодо фінансової підтримки України, у тому числі з використанням заморожених російських активів, у тому числі тих, що зберігаються у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear, і при цьому ще раз повторило пораду, "що будь-які дії, пов'язані з використанням знерухомлених активів рф, повинні відповідати міжнародному та внутрішньому праву та не підривати функціонування міжнародної валютної системи", про що заявила речниця МВФ Джулі Козак на брифінгу 4 грудня, пише УНН.

Щодо питання російських активів. Тут я можу сказати, що ми вітаємо активні дискусії в Європі щодо підтримки України та мету зробити це таким чином, щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України. Ми уважно стежимо за цими обговореннями, звичайно, включаючи варіанти, які передбачають використання залишків готівки Euroclear, що генеруються знерухомленими активами росії, зберігаючи при цьому базову претензію росії - зазначила Козак.

І просто нагадую, що персонал та керівництво МВФ послідовно радили, що будь-які дії, пов'язані з використанням знерухомлених активів росії, повинні відповідати міжнародному та внутрішньому праву та не підривати функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що [російські] європейські політики цінують ці важливі міркування - вказала речниця МВФ.

Доповнення

Бельгія побоюється, що росія застосує заходи помсти проти країни як вдома, так і за кордоном, і вимагає залізних фінансових гарантій від столиць ЄС, перш ніж він навіть розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених у Euroclear російських активів для надання "репараційного кредиту" для фінансування України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя 5 грудня на приватну вечерю за участю керівництва Єврокомісії, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро.

Лідери ЄС мають обговорити ініціативу в Брюсселі 18 грудня. Невдача у досягненні угоди може змусити уряди ЄС використовувати гроші платників податків для забезпечення фінансування України.