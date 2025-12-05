МВФ прокомментировал обсуждение в ЕС замороженных активов РФ с Euroclear для поддержки Украины: повторил предостережения

МВФ приветствует активные обсуждения в Европе относительно финансовой поддержки Украины, в том числе с использованием замороженных российских активов, в том числе тех, что хранятся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear, и при этом еще раз повторил совет, "что любые действия, связанные с использованием обездвиженных активов рф, должны соответствовать международному и внутреннему праву и не подрывать функционирование международной валютной системы", о чем заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак на брифинге 4 декабря, пишет УНН.

Что касается вопроса российских активов. Здесь я могу сказать, что мы приветствуем активные дискуссии в Европе относительно поддержки Украины и цель сделать это таким образом, чтобы это соответствовало восстановлению устойчивости долга Украины. Мы внимательно следим за этими обсуждениями, конечно, включая варианты, которые предусматривают использование остатков наличности Euroclear, генерируемых обездвиженными активами россии, сохраняя при этом базовую претензию россии - отметила Козак.

И просто напоминаю, что персонал и руководство МВФ последовательно советовали, что любые действия, связанные с использованием обездвиженных активов россии, должны соответствовать международному и внутреннему праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что [российские] европейские политики ценят эти важные соображения - указала пресс-секретарь МВФ.

Дополнение

Бельгия опасается, что россия применит меры мести против страны как дома, так и за рубежом, и требует железных финансовых гарантий от столиц ЕС, прежде чем он даже будет рассматривать возможность поддержки предложения Еврокомиссии по использованию замороженных в Euroclear российских активов для предоставления "репарационного кредита" для финансирования Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель 5 декабря на частный ужин с участием руководства Еврокомиссии, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро.

Лидеры ЕС должны обсудить инициативу в Брюсселе 18 декабря. Неудача в достижении соглашения может заставить правительства ЕС использовать деньги налогоплательщиков для обеспечения финансирования Украины.