Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве

На первый взгляд, абсолютно разные дела Нестора Шуфрича и Сергея Кузьминых, но при более скрупулезном изучении, оказываются имеют нечто общее. Первый – опытный политик, обвиняемый в государственной измене, сотрудничестве с фсб и информационном содействии агрессору. Другой – депутат-новичок от "Слуги народа", обвиняемый в более чем полумиллионной взятке за "организацию" медзакупок на Житомирщине. Разный вес обвинений, разный бэкграунд. Но несмотря на это обоих подозреваемых, кажется, объединяет умелое и настойчивое затягивание судебного процесса, сообщает УНН.

Перенос судебных заседаний – одна из основных тактик адвокатов для затягивания рассмотрения дел. При этом формально основания могут быть вполне законными: от необходимости ознакомления с новыми материалами дела до занятости в других процессах. Такую тактику часто используют, как сознательную и продуманную стратегию, рассказывал УНН ранее судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Сытников.

Таких методов много. Адвокаты просят о переносе, чтобы, например, ознакомиться с материалами, или из-за того, что имеют два заседания одновременно. Возможных тактик и вариантов может быть множество. И перенос заседаний - это, безусловно, один из вариантов тактики затягивания процесса - разъяснил Александр Сытников.

Кажется, защитники Шуфрича и Кузьминых вооружились именно этим инструментом. Давайте по очереди: в деле Шуфрича все выглядит масштабнее и публичнее. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в госизмене. В 2024 году дело передали в суд, однако рассмотрение по существу не началось до сих пор. Причины задержки классические для затягивания – смена состава суда, ходатайство защиты о рассмотрении дела коллегией, постоянные отводы, а еще активное использование темы здоровья. Так адвокаты Шуфрича несколько раз вызывали скорую в зал суда, а также добились направления обвиняемого на лечение под охраной. Результат – дело рассматривают уже почти 2 года, но до сих пор так и не перешли к рассмотрению по существу. Можем сделать вывод, что в этом кейсе тактика отсрочки работает, как часы.

Похожая ситуация и в деле действующего нардепа Сергея Кузьминых. Его задержали еще раньше, чем Шуфрича, в январе 2022 года во время передачи взятки на сумму 558 тыс. грн. Дело передали в ВАКС, а сам депутат вышел под относительно небольшой, по сравнению со взяткой, залог, который составил 49 620 грн. Впоследствии начались годы процедурной борьбы. Кузьминых не появлялся на допросы, из-за чего его даже объявляли в розыск, ссылался на депутатские командировки и пропускал заседания, адвокаты выдвигали формальные претензии к составу суда, требовали повторного вручения обвинительного акта, отдавали предпочтение заседаниям по своим другим делам, ходатайствовали о сокращении времени судебного заседания – кажется, затягивали процесс, как можно дольше. И хотя следствие опубликовало видео, на котором зафиксированы доказательства совершения преступления, дело Кузьминых, как и Шуфрича, до сих пор не приблизилось к приговору. А начиная с прошлого заседания, Кузьминых, кажется, уже стал напрямую повторять за Шуфричем – лег в больницу, именно поэтому не пришел в суд. Прокурор даже ходатайствовал в суде о принудительном приводе Кузьминых.

Более того — за это время Нардеп Кузьминых успел получить более 2,5 млн грн компенсаций из госбюджета, оставаясь полноправным парламентарием.

Обе истории – яркий пример того, как в Украине даже самые громкие публичные уголовные дела превращаются в бесконечную волокиту. Ведь медицинские справки, командировки, ходатайства, апелляции – это не только инструменты правосудия, но и методы манипуляций судебным процессом для защитников.

Шуфрич и Кузьминых – не просто фигуранты громких расследований. Возможно, они еще и пример того, как стратегия затягивания судебного рассмотрения дела перетекает в избежание ответственности. И пока этот инструмент работает – правосудие не гарантирует справедливого финала. Ведь, когда защищаться нечем – лучший план тянуть время.