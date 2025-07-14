Наша песня хорошая и новая: адвокат Кузьминых снова прибег к тактике затягивания судебных заседаний?

Высший антикоррупционный суд в понедельник продолжил слушание дела по обвинению народного депутата Сергея Кузьминых в получении взятки. В начале заседания адвокат нардепа ходатайствовал о сокращении времени заседания на час из-за его занятости в другом судебном деле, передает корреспондент УНН из зала заседаний.

В начале заседания председательствующая судья объявила, что защитник Владимир Красовский подал ходатайство о сокращении времени судебного заседания на один час из-за занятости в другом деле. При этом она поинтересовалась, почему адвокат снова отдает предпочтение другому уголовному делу.

Защитник попытался оправдаться тем, что из-за занятости в деле Кузьминых другое дело отправили на повторное судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Суд планировал на заседании допросить тайного свидетеля обвинения, однако из-за адвоката этот допрос не состоялся, ведь время заседания было сокращено. Стоит заметить, что адвокаты часто прибегают к затягиванию судебных разбирательств, чтобы в делах против их клиентов истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности – это тактика защиты.

Судьи только успели осмотреть вещественные доказательства, предоставленные прокуратурой, среди которых был мобильный телефон нардепа и денежные средства, которые предоставлялись Кузьминых в качестве взятки. В заседании объявлен перерыв до 14:30 11 августа.

Добавим

Высший антикоррупционный суд почти три года рассматривает дело нардепа Сергея Кузьминых, обвиняемого во взяточничестве. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания.