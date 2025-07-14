Наша песня хорошая и новая: адвокат Кузьминых снова прибег к тактике затягивания судебных заседаний?

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
13:52 • 800 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
13:34 • 6700 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
12:42 • 12342 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 18978 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
10:15 • 23956 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
08:14 • 32060 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
14 июля, 07:47 • 38047 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
14 июля, 06:59 • 34596 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
14 июля, 06:07 • 34523 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
14 июля, 06:03 • 31034 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
27%
749мм
Популярные новости
Погода в Украине 14 июля: где ожидать грозы и жару до +37°14 июля, 03:59 • 21658 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14 июля, 06:11 • 45100 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 26153 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 24275 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 25680 просмотра
публикации
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины13:52 • 740 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
13:34 • 6638 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 26193 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 269145 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 263207 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 12850 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 40734 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 37804 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 122830 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 86633 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Наша песня хорошая и новая: адвокат Кузьминых снова прибег к тактике затягивания судебных заседаний?

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Высший антикоррупционный суд продолжил слушание дела нардепа Сергея Кузьминых, обвиняемого в получении взятки. Адвокат ходатайствовал о сокращении времени заседания, из-за чего не состоялся допрос свидетеля, но суд осмотрел вещественные доказательства, включая телефон и деньги.

Наша песня хорошая и новая: адвокат Кузьминых снова прибег к тактике затягивания судебных заседаний?

Высший антикоррупционный суд в понедельник продолжил слушание дела по обвинению народного депутата Сергея Кузьминых в получении взятки. В начале заседания адвокат нардепа ходатайствовал о сокращении времени заседания на час из-за его занятости в другом судебном деле, передает корреспондент УНН из зала заседаний.

В начале заседания председательствующая судья объявила, что защитник Владимир Красовский подал ходатайство о сокращении времени судебного заседания на один час из-за занятости в другом деле. При этом она поинтересовалась, почему адвокат снова отдает предпочтение другому уголовному делу.

Защитник попытался оправдаться тем, что из-за занятости в деле Кузьминых другое дело отправили на повторное судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Суд планировал на заседании допросить тайного свидетеля обвинения, однако из-за адвоката этот допрос не состоялся, ведь время заседания было сокращено. Стоит заметить, что адвокаты часто прибегают к затягиванию судебных разбирательств, чтобы в делах против их клиентов истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности – это тактика защиты.

Судьи только успели осмотреть вещественные доказательства, предоставленные прокуратурой, среди которых был мобильный телефон нардепа и денежные средства, которые предоставлялись Кузьминых в качестве взятки. В заседании объявлен перерыв до 14:30 11 августа.

Добавим

Высший антикоррупционный суд почти три года рассматривает дело нардепа Сергея Кузьминых, обвиняемого во взяточничестве. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Венедиктова Ирина Валентиновна
Житомирская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9