11 января, 18:21 • 10492 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 16993 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 18556 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 20245 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36904 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29249 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33175 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43441 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67588 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44913 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Стратегия "сами дома": ученые выявили ключевое отличие в воспитании динозавров и млекопитающих

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Новое исследование Университета Мэриленда показывает, что молодые динозавры быстро становились независимыми, в отличие от детенышей млекопитающих. Это меняет представление об экологическом разнообразии мезозоя, где молодые динозавры функционировали как отдельные экологические единицы.

Стратегия "сами дома": ученые выявили ключевое отличие в воспитании динозавров и млекопитающих

Новое исследование Мэрилендского университета предлагает переосмыслить структуру мезозойских экосистем. Палеонтолог Томас Р. Хольц-младший в работе, опубликованной в Italian Journal of Geosciences, доказывает, что стратегии воспитания потомства у динозавров существенно отличались от млекопитающих, что коренным образом меняет представление о тогдашнем экологическом разнообразии. Об этом пишет УНН.

Подробности

Главное отличие заключается в степени зависимости детенышей от родителей. У млекопитающих потомство длительное время нуждается в опеке, из-за чего занимает те же экологические ниши, что и взрослые особи. Зато молодые динозавры сравнительно быстро становились независимыми. Они объединялись в группы сверстников и самостоятельно добывали пищу, ведя образ жизни, который Хольц сравнивает с моделью "детей, которые оставались одни дома".

В Швеции нашли могилу викингов с необычными артефактами: детали находки15.12.25, 11:19 • 3523 просмотра

Исследователь проводит параллель с современными крокодилами, которые охраняют гнезда только на ранних этапах. Из-за такого раннего отделения молодые и взрослые особи одного вида фактически становились разными "функциональными видами": они имели разный рацион, врагов и ареал обитания.

Новый взгляд на биоразнообразие мезозоя

Такой подход заставляет ученых переоценить количество обитателей древних экосистем. Если учитывать молодых динозавров как отдельные функциональные единицы, то уровень разнообразия мезозойских сообществ значительно превышает показатели современных млекопитающих. Хольц связывает такую эффективность с высокой продуктивностью тогдашних растительных систем и особенностями метаболизма рептилий.

Мы не должны думать, что динозавры - это млекопитающие, покрытые чешуей и перьями

- подчеркивает Хольц.

Исследование доказывает, что доисторический мир функционировал по уникальной динамике, которую невозможно полноценно оценить через призму современной биологии млекопитающих.

Полярные медведи могут адаптироваться к выживанию в более теплом климате – исследование12.12.25, 09:44 • 4638 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные