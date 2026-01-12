Стратегия "сами дома": ученые выявили ключевое отличие в воспитании динозавров и млекопитающих

Новое исследование Мэрилендского университета предлагает переосмыслить структуру мезозойских экосистем. Палеонтолог Томас Р. Хольц-младший в работе, опубликованной в Italian Journal of Geosciences, доказывает, что стратегии воспитания потомства у динозавров существенно отличались от млекопитающих, что коренным образом меняет представление о тогдашнем экологическом разнообразии. Об этом пишет УНН.

Подробности

Главное отличие заключается в степени зависимости детенышей от родителей. У млекопитающих потомство длительное время нуждается в опеке, из-за чего занимает те же экологические ниши, что и взрослые особи. Зато молодые динозавры сравнительно быстро становились независимыми. Они объединялись в группы сверстников и самостоятельно добывали пищу, ведя образ жизни, который Хольц сравнивает с моделью "детей, которые оставались одни дома".

Исследователь проводит параллель с современными крокодилами, которые охраняют гнезда только на ранних этапах. Из-за такого раннего отделения молодые и взрослые особи одного вида фактически становились разными "функциональными видами": они имели разный рацион, врагов и ареал обитания.

Новый взгляд на биоразнообразие мезозоя

Такой подход заставляет ученых переоценить количество обитателей древних экосистем. Если учитывать молодых динозавров как отдельные функциональные единицы, то уровень разнообразия мезозойских сообществ значительно превышает показатели современных млекопитающих. Хольц связывает такую эффективность с высокой продуктивностью тогдашних растительных систем и особенностями метаболизма рептилий.

Мы не должны думать, что динозавры - это млекопитающие, покрытые чешуей и перьями - подчеркивает Хольц.

Исследование доказывает, что доисторический мир функционировал по уникальной динамике, которую невозможно полноценно оценить через призму современной биологии млекопитающих.

